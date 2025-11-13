Укр Рус
13 ноября, 11:45
2

Россияне запустили почти 140 дронов и ракету: как отработала ПВО

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • В ночь на 13 ноября оккупанты запустили более 130 ударных дронов и одну баллистическую ракету.
  • Противовоздушная оборона сбила/подавила 102 вражеских БпЛА, зафиксировано попадание 36 дронов на 10 локациях.

Ночью 13 ноября оккупанты в очередной раз терроризировали населенные пункты Украины. Враг запустил более 130 ударных дронов и одну баллистическую ракету.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов сбила ПВО ночью 13 ноября?

В ночь на 13 ноября оккупанты атаковали одной баллистической ракетой Искандер-М из оккупированного Крыма и 138 ударными БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений:

  • Миллерово,
  • Орел,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Чауда, Гвардейское (Крым).

Около 90 из дронов – "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях.

Результат работы ПВО ночью 13 ноября / Фото Воздушных сил ВСУ

Какие последствия российского обстрела?

  • Ночью российские захватчики атаковали Арциз в Одесской области. В результате этого пострадала критическая инфраструктура в городе.

  • От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции.

  • Кроме того, утром Россия атаковала Николаев ударным дроном, в результате чего пострадали люди. Трое из них – в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь медики.