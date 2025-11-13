Россияне запустили почти 140 дронов и ракету: как отработала ПВО

Ночью 13 ноября оккупанты в очередной раз терроризировали населенные пункты Украины. Враг запустил более 130 ударных дронов и одну баллистическую ракету.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов сбила ПВО ночью 13 ноября?

В ночь на 13 ноября оккупанты атаковали одной баллистической ракетой Искандер-М из оккупированного Крыма и 138 ударными БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений:

Миллерово,

Орел,

Приморско-Ахтарск,

Чауда, Гвардейское (Крым).

Около 90 из дронов – "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях.

Результат работы ПВО ночью 13 ноября / Фото Воздушных сил ВСУ

Какие последствия российского обстрела?