Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов сбила ПВО ночью 13 ноября?
В ночь на 13 ноября оккупанты атаковали одной баллистической ракетой Искандер-М из оккупированного Крыма и 138 ударными БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений:
- Миллерово,
- Орел,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда, Гвардейское (Крым).
Около 90 из дронов – "Шахеды". По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.
Зафиксировано попадание 36 ударных БпЛА на 10 локациях.
Результат работы ПВО ночью 13 ноября / Фото Воздушных сил ВСУ
Какие последствия российского обстрела?
Ночью российские захватчики атаковали Арциз в Одесской области. В результате этого пострадала критическая инфраструктура в городе.
От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции.
Кроме того, утром Россия атаковала Николаев ударным дроном, в результате чего пострадали люди. Трое из них – в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь медики.