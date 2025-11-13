Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога

Скільки дронів збила ППО уночі 13 листопада?

У ніч проти 13 листопада окупанти атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Міллєрово,
  • Орел,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Чауда, Гвардійське (Крим).

Близько 90 з дронів – "Шахеди". За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Результат роботи ППО уночі 13 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки російського обстрілу?

  • Уночі російські загарбники атакували Арциз в Одеській області. Унаслідок цього постраждала критична інфраструктура у місті.

  • Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.

  • Крім того, зранку Росія атакувала Миколаїв ударним дроном, внаслідок чого постраждали люди. Троє з них – у важкому стані. Їм надають допомогу медики.