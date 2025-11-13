Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога
Скільки дронів збила ППО уночі 13 листопада?
У ніч проти 13 листопада окупанти атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Міллєрово,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда, Гвардійське (Крим).
Близько 90 з дронів – "Шахеди". За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Результат роботи ППО уночі 13 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ
Які наслідки російського обстрілу?
Уночі російські загарбники атакували Арциз в Одеській області. Унаслідок цього постраждала критична інфраструктура у місті.
Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.
Крім того, зранку Росія атакувала Миколаїв ударним дроном, внаслідок чого постраждали люди. Троє з них – у важкому стані. Їм надають допомогу медики.