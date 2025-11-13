Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: в яких областях лунає тривога

Скільки дронів збила ППО уночі 13 листопада?

У ніч проти 13 листопада окупанти атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:

Міллєрово,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда, Гвардійське (Крим).

Близько 90 з дронів – "Шахеди". За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Результат роботи ППО уночі 13 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки російського обстрілу?