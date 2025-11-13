Росіяни запустили майже 140 дронів та ракету: як відпрацювала ППО
- У ніч проти 13 листопада окупанти запустили понад 130 ударних дронів та одну балістичну ракету.
- Протиповітряна оборона збила/подавила 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 36 дронів на 10 локаціях.
Уночі 13 листопада окупанти вкотре тероризували населені пункти України. Ворог запустив понад 130 ударних дронів та одну балістичну ракету.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів збила ППО уночі 13 листопада?
У ніч проти 13 листопада окупанти атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Міллєрово,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда, Гвардійське (Крим).
Близько 90 з дронів – "Шахеди". За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Результат роботи ППО уночі 13 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ
Які наслідки російського обстрілу?
Уночі російські загарбники атакували Арциз в Одеській області. Унаслідок цього постраждала критична інфраструктура у місті.
Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.
Крім того, зранку Росія атакувала Миколаїв ударним дроном, внаслідок чого постраждали люди. Троє з них – у важкому стані. Їм надають допомогу медики.