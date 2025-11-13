Росіяни запустили майже 140 дронів та ракету: як відпрацювала ППО

Уночі 13 листопада окупанти вкотре тероризували населені пункти України. Ворог запустив понад 130 ударних дронів та одну балістичну ракету.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО уночі 13 листопада?

У ніч проти 13 листопада окупанти атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М з окупованого Криму та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків:

Міллєрово,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда, Гвардійське (Крим).

Близько 90 з дронів – "Шахеди". За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Результат роботи ППО уночі 13 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки російського обстрілу?