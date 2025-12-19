ПВО отразила очередную агрессию врага: сколько целей уничтожили оборонцы
- Россия запустила 160 ударных БпЛА различных типов, в частности "Шахед" и "Гербера".
- Украинские силы сбили и подавили сигнал большинства дронов, но были попадания.
Россия атаковала Украину дронами различных типов с вечера 18 декабря. По состоянию на утро подтверждено сбитие значительной части вражеских целей.
Сколько дронов было уничтожено за ночь?
В общем оккупанты запустили 160 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Пуски на территорию Украины осуществлялись из российского Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Брянска, Миллерово, а также с временно оккупированного Гвардейского, что в Крыму.
Среди всех целей было около 90 "Шахедов". Против дронов работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Защитникам неба удалось сбить и подавить сигнал 108 вражеских БПЛА различных типов на Юге и Востоке Украины. К сожалению, 47 российских дронов попали на 23 локациях.
Что известно о последствиях недавних атак?
Российская армия ночью ударила по Одессе. Враг бил по железной дороге, объектам критической инфраструктуры и домам. Одна пострадавшая и получила травмы средней степени тяжести. Из-за этой атаки часть Одессы осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
В ночь на 18 декабря оккупанты всадили дронами по Сумах. Из-за рилетов повреждено учебное заведение и выбито более сотни окон. Ранения получил охранник.
В Запорожской области за минувшие сутки возросло количество пострадавших до 35 человек. Враг ударил по объектам 17 декабря. Также за минувшие сутки в Полговском районе из-за атаки был ранен полицейский.