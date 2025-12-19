Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сколько дронов было уничтожено за ночь?

В общем оккупанты запустили 160 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Пуски на территорию Украины осуществлялись из российского Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Брянска, Миллерово, а также с временно оккупированного Гвардейского, что в Крыму.

Среди всех целей было около 90 "Шахедов". Против дронов работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитникам неба удалось сбить и подавить сигнал 108 вражеских БПЛА различных типов на Юге и Востоке Украины. К сожалению, 47 российских дронов попали на 23 локациях.



Как отработала ПВО в ночь на 19 декабря / Фото Воздушных сил ВСУ

Что известно о последствиях недавних атак?