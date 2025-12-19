Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Скільки дронів було знищено за ніч?
Загалом окупанти запустили 160 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Пуски на територію України здійснювалися з російського Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Брянська, Міллєрово, а також з тимчасово окупованого Гвардійського, що в Криму.
Серед усіх цілей було близько 90 "Шахедів". Проти дронів працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Захисникам неба вдалося збити та подавити сигнал 108 ворожих БпЛА різних типів на Півдні та Сході України. На жаль, 47 російських дронів влучили на 23 локаціях.
Як відпрацювала ППО в ніч проти 19 грудня / Фото Повітряних сил ЗСУ
Що відомо про наслідки нещодавніх атак?
Російська армія вночі вдарила по Одесі. Ворог бив по залізниці, об'єктах критичної інфраструктури та будинках. Одна постраждала й отримала травми середнього ступеня важкості. Через цю атаку частина Одеси залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.
У ніч проти 18 грудня окупанти вгатили дронами по Сумах. Через рильоти пошкоджено заклад освіти та вибито понад сотню вікон. Поранення отримав охоронець.
У Запорізькій області за минулу добу зросла кількість постраждалих до 35 людей. Ворог вдарив по об'єктах 17 грудня. Такожза минулу добу в Полгівському районі через атаку було поранено поліцейського.