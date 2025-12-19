ППО відбила чергову агресію ворога: скільки цілей знищили оборонці

Росія атакувала Україну дронами різних типів із вечора 18 грудня. Станом на ранок підтверджено збиття значної частини ворожих цілей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки дронів було знищено за ніч?

Загалом окупанти запустили 160 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Пуски на територію України здійснювалися з російського Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Брянська, Міллєрово, а також з тимчасово окупованого Гвардійського, що в Криму.

Серед усіх цілей було близько 90 "Шахедів". Проти дронів працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Захисникам неба вдалося збити та подавити сигнал 108 ворожих БпЛА різних типів на Півдні та Сході України. На жаль, 47 російських дронів влучили на 23 локаціях.



Як відпрацювала ППО в ніч проти 19 грудня / Фото Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про наслідки нещодавніх атак?