Россияне атаковали Украину почти сотней дронов: сколько целей удалось сбить

В ночь на 23 ноября российские захватчики совершили очередной обстрел Украины дронами. Оккупанты использовали 98 беспилотников для террора гражданского населения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Операторы Шахедов: кто такие “Сталинские Соколы” и почему это подразделение РФ стало символом дроновых атак?

Сколько БпЛА удалось сбить ночью 23 ноября?

Защитники подчеркнули, что ночью оккупанты использовали 98 ударных БпЛА типа "Шахед", Гербера и беспилотники других типов направлений:

Орел,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда.

Около 60 из привлеченных дронов – "Шахеды". По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Также зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 12 локациях.

Как отработала ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ

Какие последствия обстрела?