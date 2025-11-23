Росіяни атакували Україну майже сотнею дронів: скільки цілей вдалося збити

У ніч проти 23 листопада російські загарбники здійснили черговий обстріл України дронами. Окупанти використали 98 безпілотників для терору цивільного населення.



Скільки БпЛА вдалося збити вночі 23 листопада?

Захисники підкреслили, що вночі окупанти використали 98 ударних БпЛА типу "Шахед", Гербера і безпілотники інших типів напрямків:

Орел,

Курськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда.

Близько 60 із залучених дронів – "Шахеди". Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Також зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Як відпрацювала ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки обстрілу?