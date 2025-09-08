Укр Рус
8 сентября, 10:39
Враг атаковал Киевскую область со всех сторон: карта движения БпЛА ночью 8 сентября

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Ночью 8 сентября Киевщина была атакована вражескими дронами с юга, востока и северо-востока.
  • Под ударами дронов оказались Одесская, Донецкая, Сумская и Киевская области, количество дронов было меньше, чем 7 сентября.

Ночью 8 сентября Киевщина была атакована с нескольких сторон. Появилась карта движения вражеских БпЛА.

Этой ночью враг использовал ограниченное количество БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.

Как россияне атаковали Киевскую область ночью 8 сентября?

Этой ночью под ударами вражеских дронов были Одесская, Донецкая, Сумская и Киевская области. На этот раз количество дронов было меньше, чем 7 сентября.

Столицу вражеские дроны атаковали с юга, востока и северо-востока.


Путь вражеских дронов во время атаки 8 сентября / Инфографика monitorwar

Что известно об атаке на Киевскую область 8 сентября?