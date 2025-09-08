8 сентября, 10:39
Враг атаковал Киевскую область со всех сторон: карта движения БпЛА ночью 8 сентября
Основные тезисы
- Ночью 8 сентября Киевщина была атакована вражескими дронами с юга, востока и северо-востока.
- Под ударами дронов оказались Одесская, Донецкая, Сумская и Киевская области, количество дронов было меньше, чем 7 сентября.
Ночью 8 сентября Киевщина была атакована с нескольких сторон. Появилась карта движения вражеских БпЛА.
Этой ночью враг использовал ограниченное количество БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.
Смотрите также Россия атакует Украину дронами: воздушная тревога снова на Киевщине
Как россияне атаковали Киевскую область ночью 8 сентября?
Этой ночью под ударами вражеских дронов были Одесская, Донецкая, Сумская и Киевская области. На этот раз количество дронов было меньше, чем 7 сентября.
Столицу вражеские дроны атаковали с юга, востока и северо-востока.
Путь вражеских дронов во время атаки 8 сентября / Инфографика monitorwar
Что известно об атаке на Киевскую область 8 сентября?
- В результате атаки беспилотников на Киевщине произошло возгорание на промышленном предприятии, его удалось ликвидировать. Взрывной волной повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе, погибших и пострадавших нет.
- В Минэнерго сообщили, что под российским обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области, хотя и не уточнили, какой именно. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Атака по критической инфраструктуре привела к отключению света и газа в Обуховском районе.