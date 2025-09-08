Укр Рус
Ворог атакував Київщину з усіх боків: мапа руху БпЛА вночі 8 вересня
8 вересня, 10:39
Ворог атакував Київщину з усіх боків: мапа руху БпЛА вночі 8 вересня

Сергій Попович
Основні тези
  • Вночі 8 вересня Київщина була атакована ворожими дронами з півдня, сходу та північного сходу.
  • Під ударами дронів опинилися Одеська, Донецька, Сумська та Київська області, кількість дронів була меншою, ніж 7 вересня.

Вночі 8 вересня Київщина була атакована з кількох боків. З'явилася мапа руху ворожих БпЛА.

Цієї ночі ворог використав обмежену кількість БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на monitorwar.

Як росіяни атакували Київщину вночі 8 вересня?

Цієї ночі під ударами ворожих дронів були Одеська, Донецька, Сумська та Київська області. Цього разу кількість дронів була меншою, ніж 7 вересня.

Столицю ворожі дрони атакували з півдня, сходу та північного сходу.


Шлях ворожих дронів під час атаки 8 вересня / Інфографіка monitorwar

Що відомо про атаку на Київщину 8 вересня?