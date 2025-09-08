8 вересня, 10:39
Ворог атакував Київщину з усіх боків: мапа руху БпЛА вночі 8 вересня
Основні тези
- Вночі 8 вересня Київщина була атакована ворожими дронами з півдня, сходу та північного сходу.
- Під ударами дронів опинилися Одеська, Донецька, Сумська та Київська області, кількість дронів була меншою, ніж 7 вересня.
Вночі 8 вересня Київщина була атакована з кількох боків. З'явилася мапа руху ворожих БпЛА.
Цієї ночі ворог використав обмежену кількість БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на monitorwar.
Як росіяни атакували Київщину вночі 8 вересня?
Цієї ночі під ударами ворожих дронів були Одеська, Донецька, Сумська та Київська області. Цього разу кількість дронів була меншою, ніж 7 вересня.
Столицю ворожі дрони атакували з півдня, сходу та північного сходу.
Шлях ворожих дронів під час атаки 8 вересня / Інфографіка monitorwar
Що відомо про атаку на Київщину 8 вересня?
- Внаслідок атаки безпілотників на Київщині сталося загоряння на промисловому підприємстві, його вдалося ліквідувати. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі, загиблих та постраждалих немає.
- У Міненерго повідомили, що під російським обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині, хоча й не уточнили, який саме. Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Атака по критичній інфраструктурі призвела до відключення світла та газу в Обухівському районі.