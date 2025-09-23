Вечером 22 сентября состоялась дроновая атака по России. Беспилотники смогли прорваться в Москву и Подмосковье. Из-за налета БПЛА россияне полностью закрыли небо над столицей, а в аэропортах города ввели план "Ковер".

Местные власти подтвердили атаку и заявили о сбитии якобы 32 дронов. Эксперты для 24 Канала проанализировали, какие последствия для России будут иметь такие события и какой эффект для Украины.

Чем атака на Москву особенная для Украины?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что очевидно Украине удалось прорваться через по меньшей мере три кольца противовоздушной обороны вокруг Москвы. С этой точки зрения атака имеет большое значение.

Ведь во время предыдущих атак Силам обороны, вероятно, не удавалось в полной мере пройти все эшелоны ПВО вокруг российской столицы. В этом уже есть большой успех.

Это означает, что есть пробелы, а также, что во время предыдущих атак были сделаны правильные выводы для повышения эффективности следующих атак подобного рода, что дает свои результаты. Это на самом деле очень хорошие новости с военной точки зрения,

– сказал Мусиенко.

Он также отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в российской столице работает ПВО. Ранее чаще всего говорили о том, что ПВО работает где-то на подступах к Москве, или максимум в Московской области.

Второе, когда мы говорим о стратегии, которая определена, в частности Президентом Украины Владимиром Зеленским, что нужно войну переносить на территорию врага, и это действительно очень важно. Атака беспилотниками по Москве это тоже элемент этой стратегии и он дает свои результаты,

– отметил военный эксперт.

В стратегии переноса войны на территорию врага, кроме чисто военного компонента, который сейчас безусловно будет изучаться, исследоваться, анализироваться относительно прохождения российских эшелонированных систем ПВО, есть еще и информационно-психологический момент.

Обратите внимание! Из-за атаки беспилотников в Москве грузовой самолет пролетел в нескольких метрах от крыш многоэтажек. Воздушное судно зафиксировали на крайне низкой высоте, оно едва не задело крыши многоэтажных зданий.

Это фактор психологического давления и воздействия на противника. Враг системно применяет против нас методы психологической войны. Украина должна делать так же, чтобы открывать глаза миру и россиянам. Информационный компонент – это то, что Украина показывает партнерам. Потому что новая кампания Путина по запугиванию Запада и эскалации показывает его бессилие.

Диктатор не может достичь целей военным путем на фронте, поэтому включает этот сценарий, где была атака дронов на Польшу, где российские самолеты фактически облетели всю Эстонию, а теперь он снова заговорил об "Орешнике" и ракетах средней дальности.

Война доходит до ключевых городов России

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко сказал, что на фоне атаки у миллионов жителей Москвы может появиться паника. К тому же ее может вызвать не сама атака дронов, а то, что российские власти блокирует интернет, выключает связь и тому подобное.

К тому же россияне применяют гиперболизированные методы противодействия, в частности системы "Панцирь", которые иногда попадают в дома. Есть много вопросов к эффективности работы ПВО в столичном регионе,

– подчеркнул Чаленко.

Понятно, что российская противовоздушная оборона много эшелонирована, но ряд инцидентов демонстрируют, что не настолько всесильна защита даже Москвы. Очевидно, что ситуация будет обостряться, количество атак будет увеличиваться и война уже стучится в ключевые города России.

Как налет дронов повлияет на Путина?

Безусловно важно, чем достигается задача ударов, как формируются маршруты, как преодолевается противовоздушная оборона России. Однако военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил, что здесь не только военный фактор срабатывает, то есть какими средствами достигнуты такие цели.

Вопрос в том, что военно-политическое руководство Украины приняло решение атаковать объекты вокруг и в самой Москве. Это существенное изменение, на которое Путин всегда реагирует ядерными угрозами,

– отметил Романенко.

Часто украинское руководство останавливали американцы, которые не давали действовать решительно в предыдущих случаях. Сейчас наша власть пошла на такой шаг в ответ на обстрелы россиянами Киева и других объектов на территории Украины.

Интересно! Из-за атаки часть рейсов "Аэрофлота" не смогла приземлиться в Москве и была перенаправлена в другие города, в частности Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Пассажиров рейса Дубай – Москва высадили в Нижнем Новгороде, где они ночевали в аэропорту на матрасах.

Также важный фактор имеет морально-психологическое состояние россиян, в частности жителей Москвы, поэтому Украина решилась на нанесение ответных ударов. Это очень важно в стратегии ведения этой войны.

Последние атаки по России: что известно?