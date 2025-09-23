Ввечері 22 вересня відбулася дронова атака по Росії. Безпілотники змогли прорватися до Москви та Підмосков'я. Через наліт БпЛА росіяни повністю закрили небо над столицею, а в аеропортах міста запровадили план "Килим".

Місцева влада підтвердила атаку та заявила про збиття нібито 32 дронів. Експерти для 24 Каналу проаналізували, які наслідки для Росії матимуть такі події та який ефект для України.

Читайте також Ексочільник МЗС назвав 2 важливі точки, на які потрібно тиснути в Росії

Чим атака на Москву особлива для України?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко припустив, що вочевидь Україні вдалося прорватися через щонайменше три кільця протиповітряної оборони довкола Москви. З цього погляду атака має вагоме значення.

Адже під час попередніх атак Силам оборони, ймовірно, не вдавалося повною мірою пройти всі ешелони ППО довкола російської столиці. У цьому вже є великий успіх.

Це означає, що є прогалини, а також, що під час попередніх атак були зроблені правильні висновки для підвищення ефективності наступних атак подібного роду, що дає свої результати. Це насправді дуже хороші новини з військового погляду,

– мовив Мусієнко.

Він також зауважив, що мер Москви Сергій Собянін визнав, що в російській столиці працює ППО. Раніше найчастіше говорили про те, що ППО працює десь на підступах до Москви, чи максимум у Московській області.

Друге, коли ми говоримо про стратегію, яка визначена, зокрема Президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно війну переносити на територію ворога, і це дійсно дуже важливо. Атака безпілотниками по Москві це теж елемент цієї стратегії і він дає свої результати,

– зазначив військовий експерт.

У стратегії перенесення війни на територію ворога, окрім суто військового компоненту, який зараз безумовно вивчатиметься, досліджуватиметься, аналізуватиметься щодо проходження російських ешелонованих систем ППО, є ще й інформаційно-психологічний момент.

Зверніть увагу! Через атаку безпілотників у Москві вантажний літак пролетів у кількох метрах від дахів багатоповерхівок. Повітряне судно зафіксували на вкрай низькій висоті, воно ледь не зачепило дахи багатоповерхових будівель.

Це фактор психологічного тиску й впливу на противника. Ворог системно застосовує проти нас методи психологічної війни. Україна має робити так само, щоб відкривати очі світу й росіянам. Інформаційний компонент – це те, що Україна показує партнерам. Тому що нова кампанія Путіна із залякування Заходу та ескалації показує його безсилля.

Диктатор не може досягти цілей воєнним шляхом на фронті, тому включає цей сценарій, де була атака дронів на Польщу, де російські літаки фактично облетіли всю Естонію, а тепер він знову заговорив про "Орешнік" та ракети середньої дальності.

Про головну особливість дронової атаки на Москву: дивіться відео

Війна доходить до ключових міст Росії

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко сказав, що на тлі атаки у мільйонів мешканців Москви може з'явитися паніка. До того ж її може спричинити не сама атака дронів, а те, що російська влада блокує інтернет, вимикає зв'язок тощо.

До того росіяни застосовують гіперболізовані методи протидії, зокрема системи "Панцир", які іноді влучають у будинки. Тобто є багато питань до ефективності роботи ППО у столичному регіоні,

– наголосив Чаленко.

Зрозуміло, що російська протиповітряна оборона багато ешелонована, але низка інцидентів демонструють, що не настільки всесильний захист навіть Москви. Очевидно, що ситуація загострюватиметься, кількість атак збільшуватиметься і війна вже стукає у ключові міста Росії.

Як наліт дронів вплине на Путіна?

Безумовно важливо, чим досягається завдання ударів, як формуються маршрути, як долається протиповітряна оборона Росії. Проте військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що тут не тільки військовий фактор спрацьовує, тобто якими засобами досягнуто таких цілей.

Питання в тому, що воєнно-політичне керівництво України ухвалило рішення атакувати об'єкти навколо і в самій Москві. Це суттєва зміна, на яку Путін завжди реагує ядерними погрозами,

– зауважив Романенко.

Часто українське керівництво зупиняли американці, які не давали діяти рішуче в попередніх випадках. Зараз наша влада пішла на такий крок у відповідь на обстріли росіянами Києва та інших об'єктів на території України.

Цікаво! Через атаку частина рейсів "Аерофлоту" не змогла приземлитися в Москві та була перенаправлена до інших міст, зокрема Петербурга, Казані й Нижнього Новгорода. Пасажирів рейсу Дубай – Москва висадили в Нижньому Новгороді, де вони ночували в аеропорту на матрацах.

Також важливий фактор має морально-психологічний стан росіян, зокрема мешканців Москви, тому Україна наважилася на завдання відповідних ударів. Це дуже важливо в стратегії ведення цієї війни.

Про ефект та значення ударів по Москві: дивіться відео

Останні атаки по Росії: що відомо?