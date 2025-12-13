Это был последний полет, – интервью авиаэксперта о фиаско России с самолетами и атаке на Москву

Из-за атаки дронов 11 декабря над Москвой закрыли небо. 140 рейсов отменили, а премьеру Армении, прибывшему в Россию с визитом, пришлось кружить в небе над Москвой. Тревога продолжалась более 5 часов. Это уже называют самым мощным коллапсом в России.

Кроме того, в России упал самолет-рекордсмен Ан-22. В интервью 24 Каналу авиаэксперт Константин Криволап объяснил, что это за самолет и сколько их всего осталось в России. Также он рассказал об украинской баллистике и модернизированных польских МиГах, которые может получить Украина.

Интересно Могут изменить ход войны: почему украинские "Длинные Нептуны" ужасают Россию и долетают ли до Москвы

Как дроны устроили самый мощный коллапс в России?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался приземлиться в России. Но его самолет долго кружил в небе над Москвой, потому что была атака дронов, и соответственно воздушное пространство было закрыто. То есть россияне неспособны закрыть небо даже для таких уважаемых гостей? Или в чем здесь история?

Начнем с того, что самолет Пашиняна не мог приземлиться, а о том, что там летело около 300 – 400 дронов на Россию в разные регионы, узнаем уже позже. О том, что в России отменили 140 рейсов, поскольку те выходили в основном из Москвы, тоже не говорим. Говорят, что это сейчас самый мощный коллапс, который был. Эта воздушная тревога длилась более 5 – 6 часов. За это время там были вынуждены сделать очень много отмен.

Мы еще ждем сообщений о том, где именно нанесли поражение, где именно упали обломки. Потому что обломки – это наше основное оружие, с помощью которого мы там многое поражаем. Ожидаем какой-то более детальной информации о том, что произошло в России. То, что самолет Пашиняна не мог приземлиться – следствие атаки украинских дронов по Москве. Мы начинаем там работать уже не только дронами – там начинают летать ракеты.

Но пока что мы не знаем, что именно летело по России. Если были ракеты, то какие именно? Это свидетельствует о достаточно большом ассортименте того оружия, которое мы можем применять против России.

Вы говорите о большом ассортименте. Но 400 беспилотников – то, что мы сейчас можем запускать по территории России, мне кажется, что это мощно. Или учитывая величину территории России это не слишком большой вред?

Я хотел бы, чтобы она была в пять раз больше. Но имеем то, что имеем, те возможности, которые у нас есть. Главное – не так количество, хотя оно способствует истощению систем ПВО, сколько точность, куда мы попали, сколько россияне смогли сбить. Они заявляют о том, что сбивают 100% воздушных целей. Я в это, честно говоря, не очень верю. Такие случаи иногда бывают, но это очень редко.

Полное интервью с авиаэкспертом: смотрите видео

Поэтому когда что-то где-то прилетело, мы не говорим, потому что мы ведем себя взвешенно, ожидаем официальных подтверждений. А россияне – "все посбивали, ничего не прилетело".

Поговорим о том, что беспилотники могли атаковать в Москве, потому что небо было закрыто. Сейчас есть информация о том, что атаковали завод "Акрон" в Великом Новгороде, химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области, также атаковали НПЗ. Но на что могли целиться в Москве?

Можно фантазировать. Потому что возле Москвы большое количество конструкторских бюро, различных институтов, заводов, других критических объектов и так далее. Нет сообщений от нас или от россиян о том, что именно поразили, или куда целились. Нет такой информации, к сожалению.

Есть сообщения о том, что там было попадание на серьезный химзавод под Воронежем. Там делают аммиак, аммиачную селитру. Но больше подробностей по Москве я не видел.

Как вы в целом оцениваете, усилились ли атаки украинских беспилотников? Улучшилось ли качество этих атак? Потому что сейчас атакуют не только НПЗ и логистические центры. Украина сейчас пошла со всех направлений. Можно ли считать это усилением атак?

Сейчас вообще такое время, когда и россияне, и мы, делаем все возможное, выкладываем все свои ресурсы, чтобы что-то показать Трампу. Мы сейчас запускаем по России большое количество ракет. Это и длинные "Нептуны", и просто "Нептуны", и "Сапсаны", которые на 500 километров бьют, и баллистическое оружие – ракеты "Фламинго" от Fire Point. Все это полетело.

Я очень надеюсь, что количество будет только увеличиваться. Потому что мы ожидали, что такая ракетная программа начнет серьезно реализовываться где-то в октябре. Но судя по всему, это будет конец декабря, январь и далее.

Поэтому, с одной стороны, есть развитие способности для удара. С другой стороны, сейчас время, когда надо наносить как можно больше ударов, чтобы показать свои способности именно в рамках этого политического, якобы миротворческого, процесса. Я не уверен, что он чем-то может для нас сейчас закончиться. Но надо действовать, потому что сейчас такое время.

Об украинской баллистике

Относительно этой ракеты "Сапсан". В одном из своих интервью вы говорите о том, что если "Сапсан" войдет в действие, а Владимир Зеленский сказал, что уже ее использовали среди прочего, то 80% российского ВПК просто не будет. О чем говорится?

Это моя мечта, что у нас будет баллистическая ракета, которая может бить на 700 километров, будет иметь боевую часть 500 килограммов и будет хорошо попадать. После этого 80% российского ВПК просто не станет. Это такой образ, эта цифра недалека от реальной ситуации.

Где-то 80% всего российского ВПК, особенно того, что нас интересует, сосредоточено вокруг Москвы и Московской области. Он есть в Нижнем Новгороде, Саратове, Питере, Смоленске, но это все центральная часть России. Есть что-то и в Новосибирске, за Уралом.

Однако основное все-таки в центральной части России. В основном это то, что под Москвой. Нам там работать и работать. Не только баллистикой, не только "Сапсанами". Там много работы для всех крылатых ракет.

А "Сапсаны" работали. У них такая интересная история. Это ракета, которая разрабатывалась почти 30 лет. Однако по своей идеологии, по своим подходам – это советская ракета. Там реализованы те идеи, которые были еще в советские времена. Однако она сделана с уточнением тех возможностей, которые сейчас появились с точки зрения наведения, управления ракетами.

Это достаточно современная ракета. Ее уже минимум 10 раз использовали, учитывая удары, которые были не совсем понятны – когда россияне находились в таком состоянии "что же это было?", а наши не говорили. А зачем россиянам что-то знать? Думаю, около 20 ракет уже применили. И думаю, что выйдут примерно на 30 ракет в месяц, хотя хотелось бы, чтобы таких ракет было 50 в месяц.

Кстати Удивит россиян: что известно об украинской баллистической ракете "Сапсан" и долетит ли она до Москвы

Как вы думаете, если вдруг ваша мечта осуществится, будет ли это какой-то переломный момент в войне?

Думаю, не будет такого одного удара или десяти одним видом вооружения, что станет геймченджером. Думаю, это будет совокупность различных действий в разных направлениях, различных систем, которые приведут к тому, что Россия не сможет больше воевать. Она будет вынуждена свернуть силы и уйти из Украины. Дальше будут пока что нам непонятные процессы в России.

На нас сейчас без преувеличения давят со всех сторон, даже некоторые европейские лидеры, а вы все равно верите в то, что мы сможем и доживем до этого момента капитуляции России?

Не знаю, как будет с капитуляцией России. Но то, что война не может закончиться так, как нам предлагают сейчас, – это однозначно. На какой границе, как долго мы будем оставлять или возвращать свои территории... Все равно они должны вернуться, потому что есть международное право. Его нельзя игнорировать.

Смысл всего прогресса в том, что, с одной стороны, все процессы в мире разрушительные, а, с другой стороны, мы развиваемся вперед, потому что у нас есть воля, это позволяет нам на что-то надеяться. Воля и достоинство – это основные черты украинцев. Это то, чем мы существенно отличаемся от европейцев, а тем более от россиян. У нас было три Майдана за достоинство. А воля у нас сама собой. Украинец не может существовать без воли. Поэтому все будет так, как должно быть.

Сколько в России осталось легендарных самолетов Ан-22?

В России такая хорошая тенденция началась – "самолетопад". Недавно упал самолет Ан-22, который принадлежит минобороны России. На борту было семь человек. Я так понимаю, что мы к этому отношения не имеем, мы не сбивали этот самолет. Но это хорошая история для нас.

Безусловно, самолет Ан-22 – это легендарный самолет. Он создавался в те времена, когда мы кричали: "Догоним и перегоним Америку". Было соревнование в космосе, в авиации. Советский Союз соревновался где только мог. Он так досоревновался, что развалился.

Тогда был сделан этот самолет – "Антей". До сих пор это самый мощный, самый большой самолет с турбореактивными двигателями. Там стоят те двигатели, которые стоят на Ту-95, стояли когда-то на Ту-114. Это двигатели НК-12. Этот самолет создавали, чтобы перевозить военную технику, в частности танки и бронетехнику.



Ан-22 "Антей" / ВВС

И главное – в 1967 году, если не ошибаюсь, этот самолет установил рекорд: из него высадились 720 десантников. Тогда думали такими категориями. Фильмы снимали. То есть это такой огромный самолет, вошедший в историю. Именно "Антей" использовали, когда создавали самолет "Руслан" – одну из самых мощных реализаций технического конструкторского гения Антонова.

"Антеем" перевозили части крыла "Руслана", потому что "Руслан" создавался всей страной. Крылья собирались в Ташкенте. Когда стал вопрос, как это крыло передать в Киев, то были разговоры разного уровня. Даже начали разрабатывать транспортную систему на воздушной подушке, но не закончили, потому что Антонов сказал, что будут возить "Антеем".

В Киеве было собрано "Русланов" больше, чем вообще в Ульяновске, где их должны были производить. Если не ошибаюсь, всего сделали 58 "Русланов", в том числе 36 – в Киеве. А самолет "Антей" – это одна из основных транспортных машин. Их было сделано 58 или 68. Часть осталась в Украине на заводе Антонова. Не помню точно, какое количество машин.

В основном это были машины, которые взяла на себя военная транспортная авиация россиян. Самолет, который был способен летать на 5 тысяч километров.

Но я думаю, что после этой последней катастрофы, их вообще осталось 6 или 8, или, по бухгалтерскому учету – 14 самолетов. Думаю, это был последний полет, и больше его не будут эксплуатировать, потому что этот "Антей" перестал существовать через несколько минут после того, как взлетел с завода, где его ремонтировали.

На что способны модернизированные МиГи, которые может получить Украина?

Поляки могут предоставить нам свои МиГ-29 в обмен на наши ракетные и БПЛА-технологии. Эти МиГи, как я понимаю, нашим пилотам хорошо известны. Какие сейчас боевые задачи могут выполнять эти самолеты? Насколько это хорошо, что украинский авиаполк будет собран из нескольких разных моделей самолетов: Gripen, F-16, МиГ?

Gripen мы не получили. Относительно самолетов, которые нам обещали, надеюсь, что они будут. Потому что я очень ожидаю и думаю, что в некоторых операциях уже участвовали шведские самолеты Saab 340. Не буду удивленным, если узнаю, что у нас уже есть какое-то количество самолетов Gripen.

Это возможно, потому что в первом квартале 2026 года Денис Шмыгаль подписал со шведами условия, что там будет производство. Это один процесс. А другой процесс – поставки нам первой партии самолетов Gripen. 4 или 8 самолетов мы можем получить уже в начале 2026 года.

Читайте также Украина получит истребители Gripen: что известно о самолетах и как они помогут ВСУ

Что касается МиГ-29, поляки поставили, если не ошибаюсь, 8 самолетов еще в 2023 году. Они прошли модификацию и были доведены до того уровня, что были вооружением НАТО. Это достаточно существенно. Потому что те МиГ-29, которые были у нас, не модифицировались под НАТО. Вообще трудно сказать, модифицировались ли они, потому что россияне уже не давали ничего нового для модернизации, ссылаясь на то, что пошли новые самолеты, и они уже не занимаются МиГ-29. Сами мы ничего особенного не делали, а поляки делали серьезную модернизацию МиГ-29.

Когда мы в 2023 году попросили поляков, чтобы они нам дали еще дополнительные, лучшие модернизации, то поляки сослались на американцев, которые не позволили это сделать. Но там где-то есть тень израильских военно-промышленных комплексов, которые не дали разрешение на какие-то системы, установленные на этих самолетах. Я не исследовал подробности. Но то, что нам поляки пытались передать эти самолеты – это точно. Также точно то, что тогда Джо Байден запретил полякам эту передачу.

Они нам очень помогут. Потому что у нас, кроме того, что сбивают наши самолеты, такое тоже бывает, нам нужны еще более современные, более новые самолеты. Польские самолеты МиГ-29 – это хорошие самолеты. В смысле аэродинамики и управления советский авиапром выдавал лучшее в концепции Су-27 и МиГ-29. Там остальное было слабенькое. Например, радиотехническое оборудование, кабина. Но сама платформа достаточно хорошая.

Какие функции выполняет МиГ-29? Этот самолет выполняет много функций. Прежде всего он доставляет французские бомбы HAMMER, которые мы по меньшей мере 50 единиц должны получать каждый месяц. Когда МиГ-29 уходит из зоны, где он сбрасывал эти бомбы, его прикрывает F-16. Потому что в F-16 есть система, которая позволяет видеть то, что будет позади самолета. У МиГ-29 таких систем нет.

Также МиГ-29 выполняет сбитие крылатых ракет. Потому что для всех истребителей сбитие крылатой ракеты ночью в любом состоянии, при любой погоде – это святое дело. Это первое упражнение, которому обучаются пилоты сначала днем, а потом и ночью. Потому что это такая начальная фаза освоения вооружения. Они нам нужны, потому что у нас не такое большое количество самолетов.