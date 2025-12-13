Це був останній політ, – інтерв'ю авіаексперта про фіаско Росії з літаками й атаку на Москву

Через атаку дронів 11 грудня над Москвою закрили небо. 140 рейсів скасували, а прем'єру Вірменії, що прибув у Росію з візитом, довелося кружляти в небі над Москвою. Тривога тривала понад 5 годин. Це вже називають найпотужнішим колапсом у Росії.

Крім того, у Росії впав літак-рекордсмен Ан-22. В інтерв'ю 24 Каналу авіаексперт Костянтин Криволап пояснив, що це за літак та скільки їх всього лишилося в Росії. Також він розповів про українську балістику та модернізовані польські МіГи, які може отримати Україна.

Як дрони влаштували найпотужніший колапс у Росії?

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян намагався приземлитися в Росії. Але його літак довго кружляв у небі над Москвою, тому що була атака дронів і, відповідно, повітряний простір був закритий. Тобто росіяни нездатні закрити небо навіть для таких поважних гостей? Чи в чому тут історія?

Починається з того, що літак Пашиняна не міг приземлитися, а про те, що там летіло близько 300 – 400 дронів на Росію в різні регіони, дізнаємося вже пізніше. Про те, що в Росії скасували 140 рейсів, оскільки ті виходили переважно з Москви, теж не кажемо. Говорять, що це на сьогодні це найпотужніший колапс, який був. Ця повітряна тривога тривала понад 5 – 6 годин. За цей час там були змушені зробити дуже багато скасувань.

Ми ще чекаємо повідомлень про те, де саме завдали ураження, де саме впали уламки. Тому що уламки – це наша основна зброя, за допомогою якої ми там багато чого вражаємо. Очікуємо якоїсь більш детальної інформації про те, що сталося в Росії. Те, що літак Пашиняна не міг приземлитися, – наслідок атаки українських дронів по Москві. Ми починаємо там працювати вже не тільки дронами – там починають літати ракети.

Але поки що ми не знаємо, що саме летіло по Росії. Якщо були ракети, то які саме? Це свідчить про досить великий перелік тієї зброї, яку ми можемо застосовувати проти Росії.

Ви кажете про великий перелік. Але 400 безпілотників – те, що ми зараз можемо запускати по території Росії, мені здається, що це потужно. Чи з огляду на величину території Росії це не надто велика шкода?

Я хотів би, щоб вона була в п'ять разів більшою. Але маємо те, що маємо, ті спроможності, які в нас є. Головне – не так кількість (хоча вона сприяє виснаженню систем ППО), скільки точність, куди ми влучили, скільки росіяни змогли збити. Вони заявляють про те, що збивають 100% повітряних цілей. Я у це, чесно кажучи, не дуже вірю. Такі випадки інколи бувають, але це дуже рідко.

Тож коли щось десь прилетіло, ми не кажемо, тому що ми поводимо себе зважено, очікуємо офіційних підтверджень. А росіяни – "все позбивали, нічого не прилетіло".

Поговоримо про те, що безпілотники могли атакувати у Москві, бо небо було закрите. Нині є інформація про те, що атакували завод "Акрон" у Великому Новгороді, хімзавод "Дрогобуж" у Смоленській області, також атакували НПЗ. Але на що могли цілитися в Москві?

Можна фантазувати. Тому що біля Москви велика кількість конструкторських бюро, різних інститутів, заводів, інших критичних об'єктів тощо. Немає повідомлень від нас або від росіян про те, що саме уразили або куди цілилися. Немає такої інформації, на жаль.

Є повідомлення про те, що там було влучання на серйозний хімзавод під Воронежем. Там роблять аміак, аміачну селітру. Але більше подробиць щодо Москви я не бачив.

Як ви загалом оцінюєте, чи посилилися атаки українських безпілотників? Чи покращилась якість цих атак? Тому що сьогодні атакують не лише НПЗ і логістичні центри. Україна пішла з усіх напрямків. Чи можна вважати це посиленням атак?

Нині взагалі такий час, коли і росіяни, і ми робимо все можливе, викладаємо всі свої ресурси, щоби щось показати Трампу. Ми сьогодні запускаємо по Росії велику кількість ракет. Це і довгі "Нептуни", і просто "Нептуни", і "Сапсани", які на 500 кілометрів б'ють, і балістична зброя – ракети "Фламінго" від Fire Point. Усе це полетіло.

Я дуже сподіваюся, що кількість буде тільки збільшуватися. Тому що ми очікували, що така ракетна програма почне серйозно реалізовуватися десь у жовтні. Але, судячи з усього, це буде кінець грудня, січень і далі.

Тому, з одного боку, є розвиток спроможності для удару. З іншого боку, сьогодні час, коли треба завдавати якомога більше ударів, щоби показати свої спроможності саме в межах цього політичного, нібито миротворчого, процесу. Я не впевнений, що він чимось може для нас нині закінчитися. Але треба діяти, тому що такий час.

Про українську балістику

Щодо цієї ракети "Сапсан". В одному зі своїх інтерв'ю ви говорите про те, що якщо "Сапсан" ввійде в дію, – а Володимир Зеленський сказав, що уже її використовували серед іншого, – то 80% російського ВПК просто не буде. Про що мовиться?

Це моя мрія, що в нас буде балістична ракета, яка може бити на 700 кілометрів, матиме бойову частину 500 кілограмів і буде гарно влучати. Після цього 80% російського ВПК просто не стане. Це такий образ, ця цифра недалека від реальної ситуації.

Десь 80% всього російського ВПК, особливо того, що нас цікавить, зосереджене навколо Москви та Московської області. Він є в Нижньому Новгороді, Саратові, Пітері, Смоленську, але це все центральна частина Росії. Є щось і в Новосибірську, за Уралами.

Проте основне все-таки в центральній частині Росії. В основному це те, що під Москвою. Нам там працювати і працювати. Не тільки балістикою, не тільки "Сапсанами". Там є багато роботи для всіх крилатих ракет.

А "Сапсани" працювали. У них така цікава історія. Це ракета, яка розроблялась майже 30 років. Однак за своєю ідеологією, за своїми підходами це радянська ракета. Там реалізовані ті ідеї, які були ще в радянські часи. Проте вона зроблена з уточненням тих можливостей, які нині з'явилися з погляду наведення, керування ракетами.

Це досить сучасна ракета. Її вже мінімум 10 разів використовували з огляду на удари, які були не зовсім зрозумілі, коли росіяни перебували у такому стані: "Що ж це було?", а наші не казали. А навіщо росіянам щось знати? Думаю, близько 20 ракет уже застосували. І думаю, що вийдуть приблизно на 30 ракет на місяць, хоча хотілося б, щоб таких ракет було 50 на місяць.

Як ви думаєте, якщо раптом ваша мрія здійсниться, чи буде це якийсь переломний момент у війні?

Думаю, не буде такого одного удару або десяти одним видом озброєння, що стане геймченджером. Думаю, це буде сукупність різних дій у різних напрямках, різних систем, які призведуть до того, що Росія не зможе більше воювати. Вона буде змушена згорнути сили та піти з України. Далі будуть поки що нам незрозумілі процеси в Росії.

На нас зараз без перебільшення тиснуть з усіх сторін, навіть деякі європейські лідери, а ви все одно вірите в те, що ми зможемо і доживемо до моменту капітуляції Росії?

Не знаю, як буде з капітуляцією Росії. Але те, що війна не може закінчитися так, як нам пропонують сьогодні, – це однозначно. На якій межі, як довго ми будемо залишати або повертати свої території… Усе одно вони мають повернутися, бо є міжнародне право. Його не можна ігнорувати.

Сенс усього прогресу в тому, що, з одного боку, усі процеси у світі руйнівні, а, з іншого боку, ми розвиваємося вперед, тому що в нас є воля, це дає можливість нам на щось сподіватися. Воля і гідність – це основні риси українців. Це те, чим ми суттєво відрізняємося від європейців, а тим більше від росіян. У нас було три Майдани за гідність. А воля у нас сама собою. Українець не може існувати без волі. Тому усе буде так, як має бути.

Скільки в Росії лишилося легендарних літаків Ан-22?

У Росії така хороша тенденція почалася – "літакопад". Нещодавно впав літак Ан-22, який належить міноборони Росії. На борту було семеро осіб. Я так розумію, що ми до цього стосунку не маємо, ми не збивали цей літак. Але це хороша історія для нас.

Безумовно, літак Ан-22 – це легендарний літак. Він створювався в ті часи, коли ми кричали: "Доженемо і переженемо Америку". Було змагання в космосі, в авіації. Радянський Союз змагався де тільки міг. Він так дозмагався, що розвалився.

Тоді був зроблений цей літак – "Антей". До цього часу це найпотужніший, найздоровенніший, найбільший літак із турбореактивними двигунами. Там стоять ті двигуни, які стоять на Ту-95, що стояли колись на Ту-114. Це двигуни НК-12. Цей літак створювали, щоб перевозити військову техніку, зокрема танки та бронетехніку.



І головне – у 1967 році, якщо не помиляюсь, цей літак встановив рекорд: з нього висадилися 720 десантників. Тоді думали такими категоріями. Фільми знімали. Тобто це такий величезний літак, що увійшов у історію. Саме "Антей" використовували, коли створювали літак "Руслан" – одну з найпотужніших реалізацій технічного конструкторського генія Антонова.

"Антеєм" перевозили частини крила "Руслана", тому що "Руслан" створювався всією країною. Крила збиралися в Ташкенті. Коли стало питання, як це крило передати в Київ, то були розмови різного рівня. Навіть почали розробляти транспортну систему на повітряній подушці, але не закінчили, бо Антонов сказав, що возитимуть "Антеєм".

У Києві було зібрано "Русланів" більше, ніж узагалі в Ульяновську, де їх мали виробляти. Якщо не помиляюся, усього зробили 58 "Русланів", зокрема 36 – у Києві. А літак "Антей" – це одна з основних транспортних машин. Їх було зроблено 58 чи 68. Частина залишилась в Україні на заводі Антонова. Не пам'ятаю точно, яка кількість машин.

В основному це були машини, які взяла на себе військова транспортна авіація росіян. Літак, що був здатний літати на 5 тисяч кілометрів.

Але я думаю, що після цієї останньої катастрофи їх узагалі залишилось 6 чи 8, чи то, за бухгалтерським обліком, – 14 літаків. Думаю, це був останній політ, і більше його не експлуатуватимуть, бо цей "Антей" загинув через кілька хвилин після того, як злетів із заводу, де його ремонтували.

На що здатні модернізовані МіГи, які може отримати Україна?

Поляки можуть надати нам свої МіГ-29 в обмін наші ракетні та БпЛА-технології. Ці МіГи, як я розумію, нашим пілотам добре відомі. Які бойові задання можуть виконувати ці літаки? Наскільки це добре, що український авіаполк буде зібраний з кількох різних моделей літаків: Gripen, F-16, МіГ?

Gripen ми не отримали. Щодо літаків, які нам обіцяли, сподіваюсь, що вони будуть. Тому що я дуже очікую і думаю, що в деяких операціях вже брали участь шведські літаки Saab 340. Не буду здивованим, якщо дізнаюсь, що в нас уже є якась кількість літаків Gripen.

Це можливо, тому що в першому кварталі 2026 року Денис Шмигаль підписав зі шведами умови, що там буде виробництво. Це один процес. А інший процес – постачання нам першої партії літаків Gripen. 4 чи 8 літаків ми можемо отримати вже на початку 2026 року.

Що стосується МіГ-29, поляки поставили, якщо не помиляюсь, 8 літаків ще у 2023 році. Вони пройшли модифікацію і були доведені до того рівня, що були озброєнням НАТО. Це досить суттєво. Тому що ті МіГ-29, які були у нас, не модифікувалися під НАТО. Взагалі важко сказати, чи модифікувалися вони, тому що росіяни вже не давали нічого нового для модернізації, посилаючись на те, що пішли нові літаки, і вони вже не займаються МіГ-29. Самі ми нічого особливого не робили, а поляки робили серйозну модернізацію МіГ-29.

Коли ми у 2023 році попросили поляків, щоб вони нам дали ще додаткові, кращі модернізації, то поляки послалися на американців, які не дозволили це зробити. Але там десь є тінь ізраїльських військово-промислових комплексів, які не дали дозвіл на якісь системи, встановлені на цих літаках. Я не досліджував подробиці. Хоча те, що нам поляки намагалися передати ці літаки, – це точно. Також точно те, що тоді Джо Байден заборонив полякам цю передачу.

Вони нам дуже допоможуть. Тому що в нас, крім того що збивають наші літаки, таке теж буває, нам треба ще більш сучасні, новіші літаки. Польські літаки МіГ-29 – це гарні літаки. У сенсі аеродинаміки та керування радянський авіапром видавав найкраще в концепції Су-27 і МіГ-29. Там інше було слабеньке. Наприклад, радіотехнічне обладнання, кабіна. Але сама платформа досить гарна.

Які функції виконує МіГ-29? Цей літак виконує багато функцій. Насамперед він доставляє французькі бомби HAMMER, які ми щонайменше 50 одиниць маємо отримувати кожного місяця. Коли МіГ-29 іде із зони, де він скидає ці бомби, його прикриває F-16. Тому що в F-16 є система, яка дає змогу бачити те, що буде позаду літака. МіГ-29 таких систем немає.

Також МіГ-29 виконує збиття крилатих ракет. Тому що для всіх винищувачів збиття крилатої ракети вночі в будь-якому стані, за будь-якої погоди – це святе діло. Це перша вправа, якій навчаються пілоти спочатку вдень, а потім і вночі. Тому що це така початкова фаза освоєння озброєння. Вони нам потрібні, тому що в нас не така велика кількість літаків.