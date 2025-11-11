Российский Саратов атакуют дроны: на местном НПЗ вспыхнул пожар
- В ночь на 11 ноября Саратов в России подвергся атаке дронов, что повлекло взрывы и пожар на местном НПЗ.
- Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Саратова.
В ночь на 11 ноября Саратов в России оказался под атакой дронов. Серия мощных взрывов прогремела не только там, но и в Энгельсе.
В сети отмечалось, что российская ПВО якобы отражает атаку украинских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SHOT и Exilenova+.
Смотрите также Порт в городе Туапсе атаковали морские дроны: вероятно, было попадание в один из кораблей
Какие последствия атаки на Саратов и Энгельс?
Местные жители говорят, что над городами начались взрывы около часа ночи. В общем россияне зафиксировали от 5 до 7 "хлопков" в результате дроновой атаки.
По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки двигателя в небе. Некоторые БпЛА летели со стороны Волги. Из динамиков в городах доносится сирена и просьба диктора отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.
Последствия дроновой атаки на Саратов: видео Exilenova+
В результате атаки "Росавиация" ввела временные ограничения в аэропорту Саратова. Также, по данным местных властей, есть повреждения объектов инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы. В телеграмм-каналах отмечается, что возник пожар на местном НПЗ.
В Саратове возник пожар на НПЗ: видео Exilenova+
Атаки на Россию: коротко о главном
В ночь на 8 ноября дроны атаковали несколько регионов России, в частности Волгоградскую, Саратовскую и Рязанскую области, вызвав взрывы и повреждения. Атака привела к временному закрытию аэропорта Саратова и введению ограничений в других аэропортах, а также к пожару на НПЗ в Рязани.
Также недавно БпЛА ударили по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, который входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Там вспыхнул пожар.
Кроме этого, после удара дронов остановил работу Волгоградский НПЗ, который в прошлом году произвел около 5,1% от общего объема переработки нефти в России.