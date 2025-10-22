Второй этаж полностью сложился, продолжается пожар, – Терехов об ударе по детсаду в Харькове

В Харькове 22 октября в частный детский сад в Холодногорском районе попали три "Шахеда". Дети не пострадали, ведь были эвакуированы в укрытие.

Подробнее о последствиях циничного удара России сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки России на детсад?

Утром 22 октября в Харькове прогремела серия взрывов. По информации Игоря Терехова, вражеские беспилотники прицельно ударили по частному детскому саду в Холодногорском районе.

Сейчас на месте работают спасатели по второму этажу, потому что он полностью сложился. Продолжается пожар и спасательная операция,

– рассказал Терехов.

Всех детей эвакуировали в подвальное помещение садика. Они не пострадали.

К сожалению, известно о 7 травмированных и жертва. Среди раненых пятеро – работники коммунальных служб, которые работали рядом.

Повреждено также офисное помещение рядом и четыре жилых дома.

Последствия циничного удара по Харькову / Фото ГСЧС, МВД Украины

Российские пропагандисты после атаки распространяли фейки, якобы удар произошел из-за работы украинской ПВО. В Центре противодействия дезинформации отметили, что это очередная попытка снять ответственность с армии России.

