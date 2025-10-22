Другий поверх повністю склався, триває пожежа, – Терехов про удар по дитсадку в Харкові
- У Харкові три "Шахеди" влучили в приватний дитячий садок, що призвело до обвалу другого поверху та пожежі.
- Евакуйовано дітей, травмовано 7 осіб, є загиблий, пошкоджено офіс і житлові будинки.
У Харкові 22 жовтня в приватний дитячий садок у Холодногірському районі влучили три "Шахеди". Діти не постраждали, адже були евакуйовані в укриття.
Детальніше про наслідки цинічного удару Росії повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у етері телемарафону, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки Росії на дитсадок?
Вранці 22 жовтня у Харкові прогриміла серія вибухів. За інформацією Ігоря Терехова, ворожі безпілотники прицільно вдарили по приватному дитячому садочку у Холодногірському районі.
Зараз на місці працюють рятувальники щодо другого поверху, бо він повністю склався. Триває пожежа і рятувальна операція,
– розповів Терехов.
Усіх дітей евакуювали у підвальне приміщення садка. Вони не постраждали.
На жаль, відомо про 7 травмованих та жертву. Серед поранених п'ятеро – працівники комунальних служб, які працювали поруч.
Пошкоджено також офісне приміщення поруч та чотири житлові будинки.
Наслідки цинічного удару по Харкову / Фото ДСНС, МВС України
Російські пропагандисти після атаки поширювали фейки, нібито удар стався через роботу української ППО. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це чергова спроба зняти відповідальність з армії Росії.
Останні обстріли України: що відомо?
Уночі 22 жовтня Росія масовано вдарила по Україні. Внаслідок російського обстрілу Києва загинули люди. У Дніпровському районі пожежа кілька поверхів житлового будинку.
Загалом терористи атакували 10 областей України. Уражено енергооб'єкти та житлові будинки.
На Київщині під час обстрілу загинули шестимісячне немовля, дванадцятирічна дівчинка, молода жінка та чоловік.