Другий поверх повністю склався, триває пожежа, – Терехов про удар по дитсадку в Харкові

У Харкові 22 жовтня в приватний дитячий садок у Холодногірському районі влучили три "Шахеди". Діти не постраждали, адже були евакуйовані в укриття.

Детальніше про наслідки цинічного удару Росії повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у етері телемарафону, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки Росії на дитсадок?

Вранці 22 жовтня у Харкові прогриміла серія вибухів. За інформацією Ігоря Терехова, ворожі безпілотники прицільно вдарили по приватному дитячому садочку у Холодногірському районі.

Зараз на місці працюють рятувальники щодо другого поверху, бо він повністю склався. Триває пожежа і рятувальна операція,

– розповів Терехов.

Усіх дітей евакуювали у підвальне приміщення садка. Вони не постраждали.

На жаль, відомо про 7 травмованих та жертву. Серед поранених п'ятеро – працівники комунальних служб, які працювали поруч.

Пошкоджено також офісне приміщення поруч та чотири житлові будинки.

Наслідки цинічного удару по Харкову / Фото ДСНС, МВС України

Російські пропагандисти після атаки поширювали фейки, нібито удар стався через роботу української ППО. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що це чергова спроба зняти відповідальність з армії Росії.

