Россияне обстреляли Херсон авиабомбами, в городе прогремела серия взрывов
- 26 сентября российские захватчики обстреляли Херсон управляемыми авиабомбами, раздалась серия взрывов.
- В небе зафиксировали 4 Су-34, количество самолетов во время атаки возросло до 7, но угроза авиаударов по области была снята в 06:33.
Утром 26 сентября российские захватчики терроризировали Херсон управляемыми авиабомбами. Жители города услышали серию взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной государственной областной администрации Александра Прокудина.
Что известно об обстреле Херсона?
В Херсоне прогремели мощные взрывы около 05:50 26 сентября. Ранее руководитель Херсонской ОГА предупреждал, что два российских истребителя Су-34 заходили на пусковые рубежи. После этого стало известно о пусках управляемых авиабомб.
Находитесь в безопасных местах. В небе зафиксировано 4 Су-34,
– сообщил вскоре Прокудин.
Состоялся ряд пусков, о которых рассказали в администрации. Во время атаки количество российских самолетов в небе возросло до 7. В 06:33 Александр Прокудин сообщил об отсутствии угрозы авиаударов по области.
Ночная атака оккупантов: какие регионы были под угрозой?
Напомним, что российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе в ночь на 26 сентября.
В частности, вражеские беспилотники фиксировали на Херсонщине, Днепропетровщине, Одесской, Черкасской, Сумской и Киевской областях.
Кроме этого, враг обстрелял Сумы ударными дронами. В результате обстрела повреждены жилые дома, также могут быть перебои с электроснабжением и газоснабжением.