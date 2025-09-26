Утром 26 сентября российские захватчики терроризировали Херсон управляемыми авиабомбами. Жители города услышали серию взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной государственной областной администрации Александра Прокудина.

Что известно об обстреле Херсона?

В Херсоне прогремели мощные взрывы около 05:50 26 сентября. Ранее руководитель Херсонской ОГА предупреждал, что два российских истребителя Су-34 заходили на пусковые рубежи. После этого стало известно о пусках управляемых авиабомб.

Находитесь в безопасных местах. В небе зафиксировано 4 Су-34,

– сообщил вскоре Прокудин.

Состоялся ряд пусков, о которых рассказали в администрации. Во время атаки количество российских самолетов в небе возросло до 7. В 06:33 Александр Прокудин сообщил об отсутствии угрозы авиаударов по области.

Ночная атака оккупантов: какие регионы были под угрозой?