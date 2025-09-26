Уранці 26 вересня російські загарбники тероризували Херсон керованими авіабомбами. Жителі міста почули серію вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Херсонської обласної державної обласної адміністрації Олександра Прокудіна.

Що відомо про обстріл Херсона?

У Херсоні пролунали потужні вибухи близько 05:50 26 вересня. Раніше керівник Херсонської ОДА попереджав, що два російських винищувачі Су-34 заходили на пускові рубежі. Після цього стало відомо про пуски керованих авіабомб.

Перебувайте в безпечних місцях. В небі зафіксовано 4 Су-34,

– повідомив невдовзі Прокудін.

Відбулася низка пусків, про які розповіли в адміністрації. Під час атаки кількість російських літаків у небі зросла до 7. О 06:33 Олександр Прокудін повідомив про відсутність загрози авіаударів по області.

Нічна атака окупантів: які регіони були під загрозою?