В Киеве от российского обстрела пострадал ЖК "Комфорт Таун"
- В Киеве в результате российского обстрела пострадал жилой комплекс "Комфорт Таун", повредив два этажа и крышу здания.
- Обломки беспилотника также вызвали разрушение соседних зданий, выбив стекла в окнах и повредив фасады.
В результате вражеского ночного обстрела пострадал столичный ЖК в Днепровском районе. Обломки российского БпЛА образовали в жилом многоквартирном доме дыру, повредив два этажа и крышу.
О последствиях атаки в ночь на 29 ноября рассказал Виталий Кличко, пишет 24 Канал.
Смотрите также Разрушения на 33 локациях, есть жертва: что известно о пострадавших из-за обстрела Киевщины
Какие последствия повреждений в Днепровском районе Киева?
Россияне в очередной раз атаковали украинские города, используя ударные беспилотники. Это повлекло разрушение жилых зданий и угрозу мирным жителям.
В Днепровском районе Киева пострадал жилой комплекс "Комфорт таун". Обломки вражеского БпЛА попали в шестиэтажную часть дома и образовали дыру, повредив два этажа и крышу. Также подверглись разрушениям и соседние здания – в них выбило стекла в окнах и повредило фасады.
Пожар на месте происшествия по состоянию на 10:00 уже ликвидирован, сейчас идет разбор завалов.
Последствия вражеской атаки в Днепровском районе: смотрите видео
Что известно об обстреле Киева в ночь на 29 ноября?
Россияне запустили на столицу Украины значительное количество ударных БпЛА и ракет. Под атакой оказались сразу несколько районов столицы – Дарницкий, Святошинский, Шевченковский, Соломенский и Днепровский.
В результате падения обломков, на некоторых локациях вспыхнули пожары.
Виталий Кличко сообщил, что пострадали 37 человек, из них 15 находятся в стационарах. Также известно о гибели двух человек.