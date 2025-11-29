У Києві від російського обстрілу постраждав ЖК "Комфорт Таун"

Внаслідок ворожого нічного обстрілу постраждав столичний ЖК у Дніпровському район. Уламки російського БпЛА утворили у житловому багатоквартирному будинку діру, пошкодивши два поверхи та дах.

Про наслідки атаки в ніч на 29 листопада розповів Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Які наслідки пошкоджень у Дніпровському районі Києва?

Росіяни вчергове атакували українські міста, використовуючи ударні безпілотники. Це спричинило руйнування житлових будівель та загрозу мирним мешканцям.

У Дніпровському районі Києва постраждав житловий комплекс "Комфорт таун". Уламки ворожого БпЛА влучили у шестиповерхову частину будинку та утворили діру, пошкодивши два поверхи та дах. Руйнування зачепили й сусідні будівлі – пошкоджено фасади та вибито скло у вікнах.

Пожежу на місці події станом на 10:00 вже ліквідовано, наразі триває розбір завалів.

Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі: дивіться відео

Що відомо про обстріл Києва в ніч на 29 листопада?