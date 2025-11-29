У Києві від російського обстрілу постраждав ЖК "Комфорт Таун"
- У Києві внаслідок російського обстрілу постраждав житловий комплекс "Комфорт Таун", пошкодивши два поверхи та дах будівлі.
- Уламки безпілотника також спричинили руйнування сусідніх будівель, вибивши скло у вікнах та пошкодивши фасади.
Внаслідок ворожого нічного обстрілу постраждав столичний ЖК у Дніпровському район. Уламки російського БпЛА утворили у житловому багатоквартирному будинку діру, пошкодивши два поверхи та дах.
Про наслідки атаки в ніч на 29 листопада розповів Віталій Кличко, пише 24 Канал.
Які наслідки пошкоджень у Дніпровському районі Києва?
Росіяни вчергове атакували українські міста, використовуючи ударні безпілотники. Це спричинило руйнування житлових будівель та загрозу мирним мешканцям.
У Дніпровському районі Києва постраждав житловий комплекс "Комфорт таун". Уламки ворожого БпЛА влучили у шестиповерхову частину будинку та утворили діру, пошкодивши два поверхи та дах. Руйнування зачепили й сусідні будівлі – пошкоджено фасади та вибито скло у вікнах.
Пожежу на місці події станом на 10:00 вже ліквідовано, наразі триває розбір завалів.
Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі: дивіться відео
Що відомо про обстріл Києва в ніч на 29 листопада?
Росіяни запустили на столицю України значну кількість ударних БпЛА та ракет. Під атакою опинились одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський і Дніпровський.
Внаслідок падіння уламків, на деяких локаціях спалахнули пожежі.
Віталій Кличко повідомив, що постраждало 37 осіб, з них 15 перебувають у стаціонарах. Також відомо про загибель двох людей.