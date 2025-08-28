От подъезда остались только руины: фоторепортаж с мест ночного террора в Киеве
- Ночной ракетный удар по Киеву разрушил жилые дома, повредил инфраструктуру, вызвал пожары, погибли люди.
- В результате обстрела разрушены и повреждены многоэтажки в Дарницком и Днепровском районах, частные дома, парковка, детский сад и поезда Укрзализныци.
На месте ракетного удара по Дарницкому рпйону Киева продолжается поисково-спасательная операция. Один подъезд жилой многоэтажки разрушен. В результате вражеской атаки люди остались без жилья.
Ракета попала в 3 или 4 этаж дома, в результате чего дом обвалился. 24 Канал показывает последствия удара врага по украинской столице.
Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара
Как выглядит дом в Киеве, куда попала вражеская ракета?
На месте ракетного удара по Киеву стоят люди. Кто-то ждет известия о найденном родственнике, кто-то смотрит на свою разрушенную квартиру, другие оказывают помощь и морально поддерживают пострадавших.
Таким оказалось утро четверга, 28 августа, в столице. Очередной день, когда продолжается полномасштабная война, от которой страдают гражданские люди. Просто в черте города падают российские ракеты.
Последствия атаки по Киеву 28 августа / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
К сожалению, атака по Киеву унесла жизни 18 человек. Среди погибших – четверо детей. Десятки пострадавших получили травмы. Жилая застройка Дарницкого района – повреждена. Там разрушениям подверглись 9-этажка, 16-этажные жилые дома, частный дом, парковка и детский сад. Жилая 25-этажка в Днепровском районе столицы также подверглась разрушениям. Кроме этого под атаку попали поезда Укрзализныци, которые также повреждены.
В результате ночных обстрелов в Киеве возникли пожары, а над городом утром образовался смог.
В Киеве разрушены дома и повреждена инфраструктура / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Очередная вражеская атака заставляет столицу погрузиться в траур. Так в пятницу, 29 августа, для почтения памяти по жертвам массированной атаки врага на всех коммунальных, государственных и частных зданиях будут приспущены флаги.
24 Канал выражает искренние соболезнования семьям погибших в результате обстрела людей. Вечная и светлая им память!
Что еще известно об обстреле Киева?
- Под завалами с начала спасательной операции находят людей. Количество жертв и пострадавших может расти. Некоторые из людей, вероятно, живы и ожидают спасения под завалами. Жители дома кричали под завалами, чтобы им оказали помощь. Известно также, что есть и без вести пропавшие.
- Из-за последствия российской атаки спасатели работали на 23 локациях в 8 районах Киева.
- Возможно еще одна ракета попала в другое место. Россияне для атаки по Киеву могли использовать вооружение с кассетной боевой частью, ведь объекты у места удара были посечены.
- Кроме ракет враг запустил на Киев новейшие дроны-камикадзе "Герань-3", содержащие чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные помпы Bosch.