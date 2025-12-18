Попали в частные дома и гаражи: в результате атаки в Кривом Роге есть раненые

Россия в ночь на 18 декабря в очередной раз атаковала украинские города. На этот раз под ударом оказался частный сектор в Кривом Роге.

Воздушные силы сообщали о движении беспилотников на город, пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Вечером 17 декабря в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги – мониторы сообщили о движении БПЛА. Впоследствии, в 23:37, руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что вражеские цели попали в частный сектор Кривого Рога. В ПвК "Восток" заявили, что над Днепропетровщиной было сбито 8 российских беспилотников. Непосредственно в Кривом Роге фиксировали 5.

Спасатели сразу прибыли на место происшествия, а уже в 00:50 возгорания были ликвидированы. Для помощи пострадавшим в результате атаки был развернут штаб помощи, а стройматериалы из материального резерва города доставили туда ориентировочно в течение часа. Также в штабе местные, чьи дома повреждены, могут написать заявление на помощь от города.

В результате атаки российских беспилотников загорелись хозяйственные постройки, повреждены 14 жилых домов, заведение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП, газопровод. В некоторых домах отсутствует электричество, однако специалисты уже работают над его восстановлением.

По состоянию на утро 18 декабря глава Совета обороны Кривого Рога сообщил о четырех раненых: женщин в возрасте 67 и 71 год и двух мужчин в возрасте 58 и 83 года. Сейчас госпитализирована одна женщина – в состоянии средней тяжести.

Вилкул заявил, что все службы города, транспорт, больницы и соцучреждения работают в обычном режиме.

Первые кадры после удара по Кривому Рогу: смотрите видео

Где еще слышали взрывы этой ночью?