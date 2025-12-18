Попали в частные дома и гаражи: в результате атаки в Кривом Роге есть раненые
- В результате атаки в Кривом Роге повреждены 14 жилых домов, учреждение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП и газопровод.
- Ранены четыре человека, один из которых госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Россия в ночь на 18 декабря в очередной раз атаковала украинские города. На этот раз под ударом оказался частный сектор в Кривом Роге.
Воздушные силы сообщали о движении беспилотников на город, пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА.
Смотрите также Россияне терроризировали Николаев БпЛА: поврежден жилой сектор
Что известно о взрывах в Кривом Роге?
Вечером 17 декабря в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги – мониторы сообщили о движении БПЛА. Впоследствии, в 23:37, руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что вражеские цели попали в частный сектор Кривого Рога. В ПвК "Восток" заявили, что над Днепропетровщиной было сбито 8 российских беспилотников. Непосредственно в Кривом Роге фиксировали 5.
Спасатели сразу прибыли на место происшествия, а уже в 00:50 возгорания были ликвидированы. Для помощи пострадавшим в результате атаки был развернут штаб помощи, а стройматериалы из материального резерва города доставили туда ориентировочно в течение часа. Также в штабе местные, чьи дома повреждены, могут написать заявление на помощь от города.
В результате атаки российских беспилотников загорелись хозяйственные постройки, повреждены 14 жилых домов, заведение культуры, админздание, гаражи, ЛЭП, газопровод. В некоторых домах отсутствует электричество, однако специалисты уже работают над его восстановлением.
По состоянию на утро 18 декабря глава Совета обороны Кривого Рога сообщил о четырех раненых: женщин в возрасте 67 и 71 год и двух мужчин в возрасте 58 и 83 года. Сейчас госпитализирована одна женщина – в состоянии средней тяжести.
Вилкул заявил, что все службы города, транспорт, больницы и соцучреждения работают в обычном режиме.
Первые кадры после удара по Кривому Рогу: смотрите видео
Где еще слышали взрывы этой ночью?
Утром 18 декабря в Запорожье прогремело несколько взрывов. Враг ударил КАБами в жилой дом и гаражный кооператив. Кроме того, от взрывной волны повреждено девятиэтажку рядом.
Вражеские беспилотники направлялись в Черкасскую область. В ночь на 18 декабря россияне целились прежде всего по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы. В результате падения БпЛА повреждены по меньшей мере полтора десятка частных домов. К медикам обратилось шесть раненых.
Также взрывы слышали на Сумщине – враг атаковал город двумя БПЛА, и на Николаевщине – россияне били по энергетике. Вследствие этого были обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.