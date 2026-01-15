Транспорт не курсирует: из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыли некоторые улицы
- Из-за атаки "Шахеда" во Львове перекрыли улицы Митрополита Андрея, Шептицких и Антоновича, что повлияло на движение транспорта.
- Изменены маршруты троллейбусов №32 и №38; троллейбус №27 временно не курсирует, а его схему обслуживают автобусы №27, №52 и №84.
Утром в четверг, 15 января, российский "Шахед" атаковал Львов. Вследствие вражеского удара в городе временно перекрыли движение по некоторым улицам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
Какие изменения в движении транспорта?
Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыли улицы Митрополита Андрея и Шептицких: там пока не курсирует частный и общественный транспорт. Также перекрыта улица Антоновича в направлении центра города.
По словам Львовского городского совета, в результате перекрытия троллейбусы №27, №32 и №38 движутся по измененным маршрутам:
Троллейбус №32: в направлении Университета курсирует по маршруту Субботовская – Ряшевская – Университет, а в направлении Субботовской – по обычной схеме движения.
Троллейбус №38: курсирует по маршруту Хуторивка – улица Степана Бандеры. В направлении улицы Степана Бандеры движение осуществляется по улице Антоновича, в обратном направлении – по улице Героев УПА.
Троллейбус №27 ("Станция Скнилов – Университет") временно не курсирует. Частично его схему обслуживают автобусные маршруты №27, №52 и №84.
Львовян призвали учесть эти ограничения при планировании своих поездок.
Что известно об атаке на Львов?
Взрывы во Львове прогремели около 06:34. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских БпЛА во Львовском районе, курсом на Пустомыты.
Впоследствии стало известно, что вражеский беспилотник попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Во время атаки взрывной волной выбило окна в домах рядом – в частности в корпусе Львовской политехники и жилых домах.