Транспорт не курсує: через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрили деякі вулиці

Зранку в четвер, 15 січня, російський "Шахед" атакував Львів. Внаслідок ворожого удару в місті тимчасово перекрили рух деякими вулицями.

Які зміни у русі транспорту?

Через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких: там наразі не курсує приватний та громадський транспорт. Також перекрито вулицю Антоновича в напрямку до центру міста.

За словами Львівської міської ради, внаслідок перекриття тролейбуси №27, №32 та №38 рухаються за зміненими маршрутами:

Тролейбус №32: у напрямку Університету курсує за маршрутом Суботівська – Ряшівська – Університет, а в напрямку Суботівської – за звичною схемою руху.

Тролейбус №38: курсує за маршрутом Хуторівка – вулиця Степана Бандери. У напрямку вулиці Степана Бандери рух здійснюється вулицею Антоновича, у зворотному напрямку – вулицею Героїв УПА.

Тролейбус №27 ("Станція Скнилів – Університет") тимчасово не курсує. Частково його схему обслуговують автобусні маршрути №27, №52 та №84.

Львів'ян закликали врахувати ці обмеження під час планування своїх поїздок.

Що відомо про атаку на Львів?