"Путин повоевал с вещами польских брендов": что происходит на месте атаки россиян по Львову
- Россия осуществила комбинированный обстрел Львова, в частности пострадали районы Левандовка и Рясное, пылает пожар в индустриальном парке Sparrow.
- В результате атаки в Лапаевке на Львовщине погибла семья из 4 человек, в частности 15-летняя девочка.
Россияне в ночь на 5 октября осуществили комбинированный обстрел Львова и Львовской области. Это была одна из самых массированных комбинированных атак, которую нанесла Россия по западным областям Украины.
На Львовщине более пяти с половиной часов раздавались сигналы воздушной тревоги – до 9:08. Ведущая 24 Канала Ирина Узлова рассказала, как город и область пережили тяжелые ночь и утро.
Важно Весь город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову
Какие районы Львова больше всего пострадали из-за атаки?
Одним из мест атаки врага во Львове стал район Левандовка, что наиболее пострадал. Именно в этом районе из-за атаки возник пожар в индустриальном парке Sparrow. Это – гражданский объект, на территории которого нет никакой военной инфраструктуры.
Судя по столбам дыма, повреждения здесь не маленькие. Как сообщают местные паблики, Путин повоевал с вещами польских брендов – с джинсами, кофточками и тому подобное. Это, как всегда, "законные военные цели" для врага,
– отметила ведущая.
Возле этого места ограничено движение транспорта из соображений безопасности и из-за работы спасателей, которые борются с ликвидацией последствий ударов.
Левандовка – это большой жилой район Львова, рядом расположен жилой район Рясное, который тоже стал одной из наиболее пострадавших точек удара российского агрессора. Там, как и в Левандовке, есть отключения света.
Все службы сейчас работают на местах – курсируют машины скорой, спасатели привлечены на местах, чтобы тушить пожар. Но, к большому сожалению, стопы дыма еще увеличиваются, поэтому очевидно, что еще есть очаги возгорания, – подчеркнула Ирина Узлова.
Также значительные разрушения зафиксированы в жилом секторе в Лапаевке, что неподалеку от Львова. Есть информация, что там погибли два человека и еще двое получили травмы. Однако информация о последствиях комбинированной атаки еще уточняются. Так по данным на 10:13, на Львовщине погибли 4 человека и еще 4 получили травмы.
После отмены воздушной тревоги постепенно начинает работать общественный транспорт. Однако, как предупредил мэр Львова Андрей Садовый, возможны незначительные задержки.
Что известно об атаке на Львов и Львовскую область?
- Атака на город началась в 3:30 ночи 5 октября. Враг запустил "Шахеды" и крылатые ракеты.
- В результате атаки в некоторых районах города отсутствует электроэнергия.
- Россияне нанесли удар по индустриальному парку Sparrow, который является современным бизнес-хабом, имеющим на своей территории всю необходимую инфраструктуру. А именно – производственные помещения, коммуникации и тому подобное.
- В Лапаевке во Львовской области из-за атаки погибла целая семья из 4 человек, в частности, 15-летняя девочка. Дом, где проживала семья, разрушен до фундамента.