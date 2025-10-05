Росіяни у ніч проти 5 жовтня здійснили комбінований обстріл Львова та Львівської області. Це була одна із масованіших комбінованих атак, яку завдала Росія по західних областях України.

На Львівщині понад п'ять з половиною годин лунали сигнали повітряної тривоги – до 9:08. Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова розповіла, як місто та область пережили важкі ніч та ранок.

Важливо Все місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову

Які районі Львова найбільше постраждали через атаку?

Одним з місць атаки ворога у Львові став район Левандівка, що найбільше постраждав. Саме у цьому районі виникла пожежа в індустріальному парку Sparrow. Це – цивільний об'єкт, на території якого немає жодної військової інфраструктури.

Судячи зі стовпів диму, пошкодження тут не маленькі. Як повідомляють місцеві пабліки, Путін повоював із речами польських брендів – з джинсами, кофтинками тощо. Це, як завжди, "законні військові цілі" для ворога,

– зазначила ведуча.

Біля цього місця обмежений рух транспорту з міркувань безпеки та через роботу рятувальників, які борються з ліквідацією наслідків ударів.

Левандівка – це великий житловий район Львова, поруч розташований житловий район Рясне, який теж став однією з найбільш постраждалих точок удару російського агресора. Там, як і в Левандівці, є відключення світла.

Всі служби зараз працюють на місцях – курсують автівки швидкої, рятувальники залучені, аби гасити пожежу. Але, на превеликий жаль, стопи диму ще збільшуються, тому очевидно, що ще є осередки загоряння, – підкреслила Ірина Узлова.

Також значні руйнування зафіксовані у житловому секторі в Лапаївці, що неподалік від Львова. Є інформація, що там загинули дві людини і ще двоє зазнали травмування. Однак інформація про наслідки комбінованої атаки ще уточнюються. Так за даними на 10:13, на Львівщині загинули 4 людини і ще 4 отримали травми.

Після скасування повітряної тривоги поступово починає працювати громадський транспорт. Проте, як попередив мер Львова Андрій Садовий, можливі незначні затримки.

Що відомо про атаку на Львів та Львівську область?