Россияне ночью 15 октября в очередной раз били дронами по регионам Украины. Под прицелом врага оказалась Черниговщина.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Черниговскую область?

Ночью 15 октября россияне терроризировали Черниговскую область.

В частности, в Чернигове из-за падения вражеского дрона произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Под атакой врага оказался и Новгород-Северский район. По данным ГСЧС, в Семеновке российский дрон попал в жилой дом.

По состоянию на 8 часов утра известно, что спасатели ликвидировали последствия атаки. К счастью, жертв нет.

Чем Россия била по Украине этой ночью?