24 Канал Новости Украины Черниговщина оказалась под атакой дронов: вспыхнул пожар, враг попал по дому
15 октября, 10:05
Черниговщина оказалась под атакой дронов: вспыхнул пожар, враг попал по дому

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Российские дроны ночью 15 октября атаковали Черниговскую область.
  • Вспыхнул пожар, есть попадание в жилой дом.

Россияне ночью 15 октября в очередной раз били дронами по регионам Украины. Под прицелом врага оказалась Черниговщина.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно об атаке на Черниговскую область?

Ночью 15 октября россияне терроризировали Черниговскую область.

В частности, в Чернигове из-за падения вражеского дрона произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры.

Под атакой врага оказался и Новгород-Северский район. По данным ГСЧС, в Семеновке российский дрон попал в жилой дом.

По состоянию на 8 часов утра известно, что спасатели ликвидировали последствия атаки. К счастью, жертв нет.

Чем Россия била по Украине этой ночью?

  • Ночью 15 октября вражеские силы атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • Около 50 из запущенных вражеских целей были "Шахеды". Силами ПВО сбито/подавлено 86 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

  • По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.