Новини України Чернігівщина опинилася під атакою дронів: спалахнула пожежа, ворог влучив по будинку
15 жовтня, 10:05
Чернігівщина опинилася під атакою дронів: спалахнула пожежа, ворог влучив по будинку

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські дрони вночі 15 жовтня атакували Чернігівщину.
  • Спалахнула пожежа, є влучання в житловий будинок.

Росіяни вночі 15 жовтня вкотре били дронами по регіонах України. Під прицілом ворога опинилася Чернігівщина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про атаку на Чернігівщину?

Вночі 15 жовтня росіяни тероризували Чернігівщину.

Зокрема, у Чернігові через падіння ворожого дрона сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.

Під атакою ворога опинився і Новгород-Сіверський район. За даними ДСНС, у Семенівці російський дрон влучив у житловий будинок. 

Станом на 8 годину ранку відомо, що рятувальники ліквідували наслідки атаки. На щастя, жертв немає.

Чим Росія била по Україні цієї ночі?

  • Вночі 15 жовтня ворожі сили атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

  • Близько 50 із запущених ворожих цілей були "Шахеди". Силами ППО збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

  • За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.