Росіяни вночі 15 жовтня вкотре били дронами по регіонах України. Під прицілом ворога опинилася Чернігівщина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Що відомо про атаку на Чернігівщину?

Вночі 15 жовтня росіяни тероризували Чернігівщину.

Зокрема, у Чернігові через падіння ворожого дрона сталася пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.

Під атакою ворога опинився і Новгород-Сіверський район. За даними ДСНС, у Семенівці російський дрон влучив у житловий будинок.

Станом на 8 годину ранку відомо, що рятувальники ліквідували наслідки атаки. На щастя, жертв немає.

Чим Росія била по Україні цієї ночі?