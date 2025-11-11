Укр Рус
Россия ударила по критической инфраструктуре на Харьковщине: ввели отключения
11 ноября, 11:24
2

Россия ударила по критической инфраструктуре на Харьковщине: ввели отключения

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Россия обстреляла критическую инфраструктуру в Лозовской территориальной громаде, что повлекло аварийные отключения электроэнергии.
  • Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение, но водоснабжение и водоотведение поддерживаются альтернативными источниками питания.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Враг повредил критическую инфраструктуру в Лозовской территориальной громаде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.

Какие последствия удара по Лозовской громаде?

Сергей Зеленский рассказал, что Россия повредила критическую инфраструктуру на Лозовщине в Харьковской области.

Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение,
– объяснил глава громады.

Он отметил, что объекты водного хозяйства – менее мощные, поэтому есть возможность поддерживать водоснабжение и водоотведение альтернативными источниками питания.

К слову, перед этим в Харькове раздавались взрывы. В Воздушных силах рассказывали об угрозе применения баллистики из Курска.

Что известно о российских обстрелах Украины?

  • Напомним, что в ночь на 11 ноября противник атаковал Украину 119 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

  • Противовоздушная оборона смогла сбить и обезвредить 53 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на Севере, Востоке и Юге страны.

  • Ночью российские оккупанты повредили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Одесской области. критическая инфраструктура в регионе работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.