Росія вгатила по критичній інфраструктурі на Харківщині: ввели відключення

Окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру в Лозівській територіальній громаді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

Які наслідки удару по Лозівській громаді?

Сергій Зеленський розповів, що Росія пошкодила критичну інфраструктуру на Лозівщині в Харківській області.

Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання,

– пояснив очільник громади.

Він зауважив, що об'єкти водного господарства – менш потужні, тому є можливість підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення.

До слова, перед цим у Харкові лунали вибухи. У Повітряних силах розповідали про загрозу застосування балістики з Курська.

Що відомо про російські обстріли України?