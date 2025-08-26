Россияне ударили дроном по многоэтажке в Центральном районе Херсона: есть пострадавшие
- В результате атаки ударным дроном в Херсоне повреждено несколько квартир, пострадали две женщины 65 и 63 лет.
- Женщины получили взрывные травмы и ранения; одна в среднем состоянии, другая в тяжелом, обе находятся в больнице.
Российские захватчики в очередной раз терроризируют украинские города. Оккупанты атаковали многоэтажку в Херсоне ударным дроном, повредив несколько квартир.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина.
Что известно об обстреле Херсона?
В областной государственной администрации рассказали, что в результате циничной атаки врага повреждено несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 65 и 63 лет.
Последствия российского террора: смотрите видео Херсонской ОГА
Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. На момент атаки находились в собственных квартирах,
– подчеркнули в городском совете.
Пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое. Бригада "скорой" доставила раненых в больницу.
Какие регионы также атаковали россияне в последнее время?
Российские захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады в Сумской области. В результате атаки ранены трое мужчин в возрасте 35, 44 и 48 лет – всех госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.
Утром 26 августа оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками. Начальник МВА Сергей Федченко сообщил, что по меньшей мере два человека ранены в Изюме после атаки российских беспилотников. Попадания были в частный сектор.
В Воздушных Силах подытожили, что в ночь на 26 августа оккупанты атаковали Украину 59 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских дронов.