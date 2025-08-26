Укр Рус
26 серпня, 21:51
2

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Центральному районі Херсона: є постраждалі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Внаслідок атаки ударним дроном у Херсоні пошкоджено декілька квартир, постраждали дві жінки 65 та 63 років.
  • Жінки отримали вибухові травми та поранення; одна в середньому стані, інша в важкому, обидві перебувають у лікарні.

Російські загарбники вкотре тероризують українські міста. Окупанти атакували багатоповерхівку в Херсоні ударним дроном, пошкодивши декілька квартир.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

Що відомо про обстріл Херсона?

В обласній державній адміністрації розповіли, що внаслідок цинічної атаки ворога пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 65 та 63 років.

Наслідки російського терору: дивіться відео Херсонської ОДА

Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. На момент атаки перебували у власних квартирах,
підкреслили у міській раді.

Постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий. Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні.

Які регіони також атакували росіяни останнім часом?

  • Російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині. Унаслідок атаки поранено троє чоловіків віком 35, 44 і 48 років – усіх госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.

  • Зранку 26 серпня окупанти атакували Харківщину безпілотниками. Начальник МВА Сергій Федченко повідомив, що щонайменше двоє людей поранені в Ізюмі після атаки російських безпілотників. Влучання були у приватний сектор.

  • У Повітряних Силах підсумували, що в ніч проти 26 серпня окупанти атакували Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих дронів.