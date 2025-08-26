Російські загарбники вкотре тероризують українські міста. Окупанти атакували багатоповерхівку в Херсоні ударним дроном, пошкодивши декілька квартир.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна.

Що відомо про обстріл Херсона?

В обласній державній адміністрації розповіли, що внаслідок цинічної атаки ворога пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 65 та 63 років.

Наслідки російського терору: дивіться відео Херсонської ОДА

Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. На момент атаки перебували у власних квартирах,

– підкреслили у міській раді.

Постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий. Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні.

Які регіони також атакували росіяни останнім часом?