14 ноября, 21:51
Завал вынужденно разбирают вручную, – ГСЧС о 9-этажке в Киеве, где погибли люди

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Ночью 14 ноября Киев подвергся комбинированному удару баллистикой и дронами.
  • Больше всего пострадала многоэтажка на Лесном массиве.
  • Спасатели вынужденно разбирают завалы вручную.

Ночью 14 ноября Киев оказался под комбинированным ударом баллистикой и дронами. Больше всего пострадала жилая многоэтажка на Лесном массиве в Деснянском районе. Там погибли по меньшей мере 6 человек.

По улице Лесной 25 продолжается разбор завалов. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ГСЧС Андрей Даник, передает 24 Канал.

Как разбирают завалы многоэтажки в Киеве?

По словам главы ГСЧС, разбор завала затруднен тем, что он размещен между 5 и 6 этажами. Спасатели не могут использовать инженерную технику. Поэтому они работают вручную, поэтапно изымая предметы наружу.

В то же время продолжаются и поисковые работы. Все заявления от родных о пропавших родственниках уже отработали. Дополнительных заявлений нет. Однако спасатели понимают, что кто-то из родных мог не знать о том, что произошло.

Сейчас завал еще составляет около метра высотой.

Чиновник уточнил, что ночью удалось спасти 68 киевлян. Сообщалось о 30 локациях, пораженных российским ударом. На 22 локациях работали ГСЧС. Из этих 22 локаций 11 – это были многоквартирные дома.

Что известно о массированной атаке на Украину 14 ноября?

  • В ночь на 14 ноября россияне массированно обстреляли Украину дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В целом враг использовал почти 450 средств воздушного нападения.
  • Больше всего пострадала Киевская область. Под ударом находились также Одесская, Харьковская и Днепропетровская.
  • В Киеве враг повредил Институт отоларингологии, разрушив два корпуса и выбив более 150 окон.