Завал вынужденно разбирают вручную, – ГСЧС о 9-этажке в Киеве, где погибли люди

Ночью 14 ноября Киев оказался под комбинированным ударом баллистикой и дронами. Больше всего пострадала жилая многоэтажка на Лесном массиве в Деснянском районе. Там погибли по меньшей мере 6 человек.

По улице Лесной 25 продолжается разбор завалов. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ГСЧС Андрей Даник, передает 24 Канал.

Как разбирают завалы многоэтажки в Киеве?

По словам главы ГСЧС, разбор завала затруднен тем, что он размещен между 5 и 6 этажами. Спасатели не могут использовать инженерную технику. Поэтому они работают вручную, поэтапно изымая предметы наружу.

В то же время продолжаются и поисковые работы. Все заявления от родных о пропавших родственниках уже отработали. Дополнительных заявлений нет. Однако спасатели понимают, что кто-то из родных мог не знать о том, что произошло.

Сейчас завал еще составляет около метра высотой.

Чиновник уточнил, что ночью удалось спасти 68 киевлян. Сообщалось о 30 локациях, пораженных российским ударом. На 22 локациях работали ГСЧС. Из этих 22 локаций 11 – это были многоквартирные дома.

Что известно о массированной атаке на Украину 14 ноября?