Вследствие этого есть значительные разрушения помещений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную академию медицинских наук Украины.
Какие разрушения нанесли учреждению?
Научно-исследовательский институт в Киеве, согласно обнародованной информации, подвергся значительным разрушениям во время ночной атаки. Там повреждены два корпуса заведения, а также разрушено и выбито более 150 окон.
Это – следствие очередного акта терроризма России, направленного против гражданской медицинской инфраструктуры. Все пациенты своевременно и безопасно переведены в другие корпуса института – около 90 пациентов,
– говорится в сообщении.
На базе детской поликлиники организовали дополнительный прием, там стабильно оказывают медицинскую помощь. Пострадавших среди пациентов и персонала нет, только два человека получили поверхностные повреждения.
"Руководство на месте оперативно приняло решение о дальнейших шагах по устранению повреждений и проведению ремонтных работ... Несмотря на ситуацию, институт продолжает работу в безопасных корпусах и обеспечивает лечение пациентов непрерывно", – добавили там.
Институт отоларингологии получил повреждения / НАМН Украины
Какие последствия атаки на Киев?
Киев подвергся комбинированной массированной воздушной атаке. Российская армия применила ударные БпЛА, баллистику, крылатые "Калибры" и "Кинжалы". В результате атаки в столице возникло много пожаров.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что количество погибших из-за удара возросло до 6, а количество раненых возросло до 35, среди них есть дети и беременная женщина.