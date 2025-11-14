Вследствие этого есть значительные разрушения помещений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную академию медицинских наук Украины.

Какие разрушения нанесли учреждению?

Научно-исследовательский институт в Киеве, согласно обнародованной информации, подвергся значительным разрушениям во время ночной атаки. Там повреждены два корпуса заведения, а также разрушено и выбито более 150 окон.

Это – следствие очередного акта терроризма России, направленного против гражданской медицинской инфраструктуры. Все пациенты своевременно и безопасно переведены в другие корпуса института – около 90 пациентов,

– говорится в сообщении.

На базе детской поликлиники организовали дополнительный прием, там стабильно оказывают медицинскую помощь. Пострадавших среди пациентов и персонала нет, только два человека получили поверхностные повреждения.

"Руководство на месте оперативно приняло решение о дальнейших шагах по устранению повреждений и проведению ремонтных работ... Несмотря на ситуацию, институт продолжает работу в безопасных корпусах и обеспечивает лечение пациентов непрерывно", – добавили там.

Институт отоларингологии получил повреждения / НАМН Украины

Какие последствия атаки на Киев?