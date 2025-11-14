Внаслідок цього є значні руйнування приміщень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну академію медичних наук України.
Яких руйнувань завдали установі?
Науково-дослідницький інститут в Києві, згідно з оприлюдненою інформацією, зазнав значних руйнувань під час нічної атаки. Там пошкоджено два корпуси закладу, а також зруйновано та вибито понад 150 вікон.
Це – наслідок чергового акту тероризму Росії, спрямованого проти цивільної медичної інфраструктури. Усіх пацієнтів своєчасно та безпечно переведено до інших корпусів інституту – близько 90 пацієнтів,
– ідеться у повідомленні.
На базі дитячої поліклініки організували додатковий прийом, там стабільно надають медичну допомогу. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає, лише дві особи зазнали поверхневих ушкоджень.
"Керівництво на місці оперативно ухвалило рішення щодо подальших кроків з усунення пошкоджень та проведення ремонтних робіт... Попри ситуацію, інститут продовжує роботу у безпечних корпусах і забезпечує лікування пацієнтів безперервно", – додали там.
Інститут отоларингології зазнав пошкоджень / НАМН України
Які наслідки атаки на Київ?
Київ зазнав комбінованої масованої повітряної атаки. Російська армія застосувала ударні БпЛА, балістику, крилаті "Калібри" та "Кинджали". Унаслідок атаки у столиці виникли багато пожеж.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що кількість загиблих через удар зросла до 6, а кількість поранених зросла до 35, серед них є діти і вагітна жінка.