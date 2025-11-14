Завал вимушено розбирають вручну, – ДСНС про 9-поверхівку у Києві, де загинули люди

Уночі 14 листопада Київ опинився під комбінованим ударом балістикою та дронами. Найбільше постраждала житлова багатоповерхівка на Лісовому масиві у Деснянському районі. Там загинуло щонайменше 6 людей.

По вулиці Лісовій 25 триває розбір завалів. Про це в ефірі телемарафону розповів голова ДСНС Андрій Даник, передає 24 Канал.

Як розбирають завали багатоповерхівки у Києві?

За словами голови ДСНС, розбір завалу ускладнений тим, що він розміщений між 5 і 6 поверхами. Рятувальники не можуть використовувати інженерну техніку. Тому вони працюють вручну, поетапно вилучаючи предмети назовні.

Водночас тривають і пошукові роботи. Усі заяви від рідних про зниклих родичів вже відпрацювали. Додаткових заяв немає. Однак рятувальники розуміють, що хтось із рідних міг не знати про те, що сталося.

Наразі завал ще становить близько метра висотою.

Посадовець уточнив, що уночі вдалося врятувати 68 киян. Повідомлялося про 30 локацій, уражених російським ударом. На 22 локаціях працювали ДСНС. Із цих 22 локацій 11 – це були багатоквартирні будинки.

Що відомо про масовану атаку на Україну 14 листопада?