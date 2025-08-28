Ночью 28 августа оккупанты совершили массированную атаку, в частности обстреляли Киев. Вероятно, оккупанты пытались целиться в военный завод, который расположен среди гражданских застроек столицы. Однако пока это просто разговоры.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне также могли хотеть ответить Украине на удары по их железным дорогам. Интересно и то, что в оружии, которым сегодня бил враг, были запчасти из стран Европы.

Куда и для чего целились россияне 28 августа?

Экс-сотрудник СБУ отметил, что сейчас ходят сплетни о том, что враг намеревался целиться в завод Bayraktar в Киеве. В то же время во время сегодняшней атаки камеры зафиксировали прилет двух баллистических ракет в жилой дом. С этим борются правоохранители, ведь благодаря таким видео враг может видеть, куда попал.

По словам Ступака, россияне ничего не могут создать для своего населения – например, улучшить медицину или туризм. Единственное, чем они "увлекаются, – это оружие.

К сожалению, это у них получается с помощью внешней помощи. Есть информация о БпЛА "Герань-3" – это реактивный БпЛА. Мы точно увидели, что один прилетел по Киеву, у него высокая скорость и не удалось его сбить. Однако важно – в нем нашли чешские и немецкие комплектующие. Наша власть должна провести срочные встречи с этими странами и производителями,

– подчеркнул он.

Сегодня Россия, кроме ударов по жилым домам, ударила и по парку скоростных поездов "Интерсити+". Экс-сотрудник СБУ предположил, что это могла быть "месть" за украинские удары по российским железнодорожным дорогам. Ведь они для оккупантов являются основными логистическими путями для перевозки сил и средств на фронт.

Массированная атака по Украине 28 августа: коротко о последствиях