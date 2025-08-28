Об этом в эфире 24 Канала рассказали жители столицы. Одна из жительниц столицы слышала сильные взрывы из укрытия, другую – подбросило на кровати взрывной волной.

Как киевляне пережили ночную атаку?

Нина, жительница Киева, поделилась, что когда прочитала, что на город летят ракеты, сразу спустилась в укрытие. Однако сильные взрывы слышала даже там – возле соседнего дома сбили российскую ракету. В ее квартире, в которой она проживает с 1979 года, выбило все окна. К счастью, никто из ее соседей не пострадал, только один парень имел раненые руки.

Такой звук за все время я слышала впервые, мы морально уничтожены и в шоковом состоянии. Это было под утро. Возле меня детский садик, школа и банк. Не понимаю, что они (россияне – 24 Канал) здесь ищут,

– сказала она.

Еще одна жительница столицы Виктория рассказала, что из-за взрыва ее подбросило на кровати. В ее квартире попадали со стен картины, выбило окна и двери. Пока женщина не знает, сможет ли остаться в дальнейшем жить в своем доме.

Работница одного ресторана в Киеве добавила, что ей позвонили в 6 утра, потому что в заведении сработала сигнализация. По словам женщины, в помещении пострадало все, кроме техники. К счастью, в это время никого из работников не было на работе. Пока заведение работники будут убирать своими силами и планируют подать обращение для возмещения имущества.

Потери и разрушенные квартиры: жители столицы о ночном обстреле