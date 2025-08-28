Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об этом журналисту 24 Канала.
В столице российская ракета попала в жилой дом
В Киеве 28 августа ракета полностью пробила подъезд жилого дома, вероятно, разорвавшись внутри.
Ракета прошла полностью подъезд. Весь подъезд рухнул, потому что скорее всего боевая часть была фугасная и разорвалась непосредственно в доме,
– отметил он.
Министр сравнил инцидент с событием 31 июля этого года в Святошинском районе, когда ракета разорвалась в 9-этажном доме.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые обследуют завалы и ликвидируют последствия атаки.
Что известно об атаке на Киев 28.08.2025?
Российские войска ночью снова обстреляли столицу Украины, применив новейшие дроны-камикадзе "Герань-3". Сбитые беспилотники содержали чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные насосы Bosch.
В результате обстрела повреждены здания представительства Евросоюза, офис Британского совета, Главное управление ГНС, два книжных магазина и несколько банков.
Кроме 598 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов, враг запустил по Украине также 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101.