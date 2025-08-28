Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об этом журналисту 24 Канала.

В столице российская ракета попала в жилой дом

В Киеве 28 августа ракета полностью пробила подъезд жилого дома, вероятно, разорвавшись внутри.

Ракета прошла полностью подъезд. Весь подъезд рухнул, потому что скорее всего боевая часть была фугасная и разорвалась непосредственно в доме,

– отметил он.

Министр сравнил инцидент с событием 31 июля этого года в Святошинском районе, когда ракета разорвалась в 9-этажном доме.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые обследуют завалы и ликвидируют последствия атаки.

Что известно об атаке на Киев 28.08.2025?