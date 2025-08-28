Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про це журналісту 24 Каналу.

У столиці російська ракета влучила у житловий будинок

У Києві 28 серпня ракета повністю пробила під’їзд житлового будинку, ймовірно, розірвавшись всередині.

Ракета пройшла повністю під’їзд. Весь під’їзд завалився, бо скоріше за все бойова частина була фугасна і розірвалася безпосередньо в будинку,

– зазначив він.

Міністр порівняв інцидент із подією 31 липня цього року у Святошинському районі, коли ракета розірвалася у 9-поверховому будинку.

Наразі на місці події працюють рятувальники та правоохоронці, які обстежують завали та ліквідовують наслідки атаки.

Що відомо про атаку на Київ 28.08.2025?