Про це в етері 24 Каналу розповіли мешканці столиці. Одна з жительок столиці чула сильні вибухи з укриття, іншу – підкинуло на ліжку вибуховою хвилею.
Як кияни пережили нічну атаку?
Ніна, мешканка Києва, поділилась, що коли прочитала, що на місто летять ракети, одразу спустилась в укриття. Однак сильні вибухи чула навіть там – біля сусіднього будинку збили російську ракету. В її квартирі, в якій вона проживає з 1979 року, вибило всі вікна. На щастя, ніхто з її сусідів не постраждав, лише один хлопець мав поранені руки.
Такий звук за весь час я чула вперше, ми морально знищені і в шоковому стані. Це було під ранок. Біля мене дитячий садочок, школа і банк. Не розумію, що вони (росіяни – 24 Канал) тут шукають,
– сказала вона.
Ще одна жителька столиці Вікторія розповіла, що через вибух її підкинуло на ліжку. В її квартирі попадали зі стін картини, вибило вікна та двері. Поки що жінка не знає, чи зможе залишитись надалі жити в своєму помешканні.
Працівниця одного ресторану в Києві додала, що їй подзвонили о 6 ранку, бо в закладі спрацювала сигналізація. За словами жінки, в приміщенні постраждало усе, окрім техніки. На щастя, в цей час нікого з працівників не було на роботі. Поки що заклад працівники прибиратимуть своїми силами та планують подати звернення для відшкодування майна.
Втрати та зруйновані квартири: мешканці столиці про нічний обстріл
- 12-річний хлопчик розповів, що сьогодні у вікно квартири його однокласника влучила російська ракета. Хлопчик розповів, що його друг з сім'єю не могли вилізти з підвалу, бо було все завалено. Ймовірно, батька однокласника юнака вбито.
- Пані Катерина сьогодні втратила доньку – ракета окупантів влучила у житловий будинок, де вона жила разом з чоловіком та сином, які зараз перебувають у лікарні.
- Ще одна жителька столиці поділилась, що прямо в її квартиру сьогодні влучив російський "Шахед". Жінка та її сім'я дивом вижили, сховавшись у коридорі.