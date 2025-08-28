Про це в етері 24 Каналу розповіли мешканці столиці. Одна з жительок столиці чула сильні вибухи з укриття, іншу – підкинуло на ліжку вибуховою хвилею.

Дивіться також Ракета у Києві повністю зруйнувала під’їзд багатоповерхівки, – Клименко

Як кияни пережили нічну атаку?

Ніна, мешканка Києва, поділилась, що коли прочитала, що на місто летять ракети, одразу спустилась в укриття. Однак сильні вибухи чула навіть там – біля сусіднього будинку збили російську ракету. В її квартирі, в якій вона проживає з 1979 року, вибило всі вікна. На щастя, ніхто з її сусідів не постраждав, лише один хлопець мав поранені руки.

Такий звук за весь час я чула вперше, ми морально знищені і в шоковому стані. Це було під ранок. Біля мене дитячий садочок, школа і банк. Не розумію, що вони (росіяни – 24 Канал) тут шукають,

– сказала вона.

Ще одна жителька столиці Вікторія розповіла, що через вибух її підкинуло на ліжку. В її квартирі попадали зі стін картини, вибило вікна та двері. Поки що жінка не знає, чи зможе залишитись надалі жити в своєму помешканні.

Працівниця одного ресторану в Києві додала, що їй подзвонили о 6 ранку, бо в закладі спрацювала сигналізація. За словами жінки, в приміщенні постраждало усе, окрім техніки. На щастя, в цей час нікого з працівників не було на роботі. Поки що заклад працівники прибиратимуть своїми силами та планують подати звернення для відшкодування майна.

Втрати та зруйновані квартири: мешканці столиці про нічний обстріл