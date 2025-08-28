Він плакав, і я намагався його підтримати, як міг. Про історію свого однокласника хлопчик розповів журналістам "Київ24", передає 24 Канал.
Що відомо про трагічну долю маленького киянина?
За словами хлопчика, ракета влучила прямо у вікно квартири його друга, який мешкав на 5 поверсі. Сам однокласник не постраждав, але, ймовірно, його батько загинув.
Родина досі чекає офіційних повідомлень від ДСНС щодо долі чоловіка.
Вони не могли вилізти з підвалу, бо було все завалено. Мій друг допомагав бабусям вийти з підвалу та піти в найближче безпечне укриття,
– розповідав хлопчик про його однолітка.
Хлопчик каже, що всіляко намагався підтримати друга, запевняючи, що його батько може повернутися, але той був у відчаї. Родина планує покинути Київ і переїхати до іншого міста.
12-річний мешканець Києва поділився з журналістами трагічною історією свого ліпшого друга / відео "Київ24"
Які наслідки ворожої атаки на Дарницький район столиці?
- У Дарницькому районі Києва внаслідок прямого влучання російської ракети була зруйнована частина п'ятиповерхового будинку. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ворожий удар повністю знищив один із під'їздів будівлі.
- Місцеві мешканці знаходять уламки від ракет у своїх квартирах. Багато будівель пошкоджені й без вікон, зокрема на вулиці Жилянській. Ворожа атака також уразила гімназію.
- Відомо, що серед постраждалих та загиблих є діти, зокрема 14-річна дівчинка.