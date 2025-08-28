Он плакал, и я пытался его поддержать, как мог. Об истории своего одноклассника мальчик рассказал журналистам "Киев24", передает 24 Канал.

Что известно о трагической судьбе маленького киевлянина?

По словам мальчика, ракета попала прямо в окно квартиры его друга, который жил на 5 этаже. Сам одноклассник не пострадал, но, вероятно, его отец погиб.

Семья до сих пор ждет официальных сообщений от ГСЧС о судьбе мужчины.

Они не могли вылезти из подвала, потому что было все завалено. Мой друг помогал бабушкам выйти из подвала и пойти в ближайшее безопасное укрытие,

– рассказывал мальчик о его сверстнике.

Мальчик говорит, что всячески пытался поддержать друга, уверяя, что его отец может вернуться, но тот был в отчаянии. Семья планирует покинуть Киев и переехать в другой город.

12-летний житель Киева поделился с журналистами трагической историей своего лучшего друга / видео "Киев24"

Какие последствия вражеской атаки на Дарницкий район столицы?