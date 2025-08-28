Он плакал, и я пытался его поддержать, как мог. Об истории своего одноклассника мальчик рассказал журналистам "Киев24", передает 24 Канал.
Смотрите также Ужасная ночь в Киеве: кадры последствий циничной атаки россиян по столице
Что известно о трагической судьбе маленького киевлянина?
По словам мальчика, ракета попала прямо в окно квартиры его друга, который жил на 5 этаже. Сам одноклассник не пострадал, но, вероятно, его отец погиб.
Семья до сих пор ждет официальных сообщений от ГСЧС о судьбе мужчины.
Они не могли вылезти из подвала, потому что было все завалено. Мой друг помогал бабушкам выйти из подвала и пойти в ближайшее безопасное укрытие,
– рассказывал мальчик о его сверстнике.
Мальчик говорит, что всячески пытался поддержать друга, уверяя, что его отец может вернуться, но тот был в отчаянии. Семья планирует покинуть Киев и переехать в другой город.
12-летний житель Киева поделился с журналистами трагической историей своего лучшего друга / видео "Киев24"
Какие последствия вражеской атаки на Дарницкий район столицы?
- В Дарницком районе Киева в результате прямого попадания российской ракеты была разрушена часть п'пятиэтажного дома. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, вражеский удар полностью уничтожил один из под'подъездов здания.
- Местные жители находят обломки от ракет в своих квартирах. Многие здания повреждены и без окон, в частности на улице Жилянской. Вражеская атака также поразила гимназию.
- Известно, что среди пострадавших и погибших есть дети, в частности 14-летняя девочка.