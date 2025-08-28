Пошук військових цілей серед цивільних і "помста": ексспівробітник СБУ розібрав масовану атаку
- 28 серпня окупанти атакували Київ, використовуючи "Шахеди", "Кинджали" та крилаті ракети.
- В атаці на столицю ворог використав дрони з європейськими запчастинами, що вимагає термінових переговорів з країнами-виробниками.
- Росія вдарила по житлових будинках та парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+", що могло бути "помстою" за удри ро російських залізничних сполученнях.
Вночі 28 серпня окупанти здійснили масовану атаку, зокрема обстріляли Київ. Ймовірно, окупанти намагались цілитись у військовий завод, який розташований серед цивільних забудов столиці. Однак поки що це просто розмови.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що росіяни також могли хотіти відповісти Україні на удари по їхніх залізницях. Цікаво й те, що у зброї, якою сьогодні бив ворог, були запчастини з країн Європи.
Куди і для чого цілились росіяни 28 серпня?
Ексспіробітник СБУ зауважив, що зараз ширяться плітки про те, що ворог мав намір цілитись у завод Bayraktar в Києві. Водночас під час сьогоднішньої атаки камери зафіксували приліт двох балістичних ракет у житловий будинок. З цим борються правоохоронці, адже завдяки таким відео ворог може бачити, куди влучив.
За словами Ступака, росіяни нічого не можуть створити для свого населення – наприклад, покращити медицину чи туризм. Єдине, чим вони "захоплюються, – це зброя.
На жаль, це у них виходить з допомогою зовнішньої допомоги. Є інформація про БпЛА "Герань-3" – це реактивний БпЛА. Ми точно побачили, що один прилетів по Києву, у нього висока швидкість і не вдалось його збити. Однак важливо – в ньому знайшли чеські та німецькі комплектуючі. Наша влада має провести термінові зустрічі з цими країнами та виробниками,
– наголосив він.
Сьогодні Росія, крім ударів по житлових будинках, вдарила і по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+". Ексспівробітник СБУ припустив, що це могла бути "помста" за українські удари по російських залізничних дорогах. Адже вони для окупантів є основними логістичними шляхами для перевезення сил та засобів на фронт.
Масована атака по Україні 28 серпня: коротко про наслідки
- Росія комбіновано атакувала Київ, запустивши "Шахеди", "Кинджали" та крилаті ракети. Постраждали Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський і Дніпровський. Зараз відомо про 18 вбитих.
- Ворог атакував дронами та ракетами залізничний вузол в Козятині, що на Вінниччині. Частково залізничники швидко відновили рух, але на деяких ділянках повне відновлення пошкодженої інфраструктури триває. Через це відомо про зміну графіку поїздів.
- В Київській області внаслідок атаки пошкоджено 19 приватних будинків, 1 квартиру, 4 автомобілі. На Фастівщині відомо про постраждалого, в Броварах, на щастя, немає потерпілих.