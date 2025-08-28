Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що росіяни також могли хотіти відповісти Україні на удари по їхніх залізницях. Цікаво й те, що у зброї, якою сьогодні бив ворог, були запчастини з країн Європи.

Куди і для чого цілились росіяни 28 серпня?

Ексспіробітник СБУ зауважив, що зараз ширяться плітки про те, що ворог мав намір цілитись у завод Bayraktar в Києві. Водночас під час сьогоднішньої атаки камери зафіксували приліт двох балістичних ракет у житловий будинок. З цим борються правоохоронці, адже завдяки таким відео ворог може бачити, куди влучив.

За словами Ступака, росіяни нічого не можуть створити для свого населення – наприклад, покращити медицину чи туризм. Єдине, чим вони "захоплюються, – це зброя.

На жаль, це у них виходить з допомогою зовнішньої допомоги. Є інформація про БпЛА "Герань-3" – це реактивний БпЛА. Ми точно побачили, що один прилетів по Києву, у нього висока швидкість і не вдалось його збити. Однак важливо – в ньому знайшли чеські та німецькі комплектуючі. Наша влада має провести термінові зустрічі з цими країнами та виробниками,

– наголосив він.

Сьогодні Росія, крім ударів по житлових будинках, вдарила і по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+". Ексспівробітник СБУ припустив, що це могла бути "помста" за українські удари по російських залізничних дорогах. Адже вони для окупантів є основними логістичними шляхами для перевезення сил та засобів на фронт.

