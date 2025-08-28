Унаслідок масованого обстрілу та знеструмлення об'єктів залізничної інфраструктури на Вінниччині частина поїздів курсуватиме із затримками. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про ураження залізничного сполучення в Козятині?

За даними Укрзалізниці, попри серйозні пошкодження, завдані ворожим ударом по вузловій станції у Козятині, залізничники оперативно виконали необхідні роботи та відновили рух.

Завдяки цьому всі поїзди, що прямують у напрямку Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Одеси, вже курсують через Козятин без використання об'їзних маршрутів, які довелося застосовувати раніше.

Водночас на одній з ділянок регіону рух поїздів тимчасово здійснюється під резервними тепловозами, адже повне відновлення пошкодженої інфраструктури ще триває. Це може призвести до збереження затримок окремих рейсів.

Які потяги курсуватимуть із затримками?

В Укрзалізниці заявили, що через підвищену небезпеку низка поїздів будуть затримані на відправлення з початкових станцій. Станом на ранок відомо про такі зміни графіку:

Поїзд №6250 Шепетівка – Козятин-1 зупинився по станції Чуднів-Волинський. Відправився із затримкою 1 година 8 хвилин;

Поїзд №6171 Берестин – Дніпро зупинився по станції Самар-Дніпровський, затримка 35 хвилин;

Поїзд №6606 Тетерів – Борщагівка курсує зі станції Немішаєве із затримкою 1 година 24 хвилини;

Поїзд №6306 Жмеринка – Козятин-1 відправився з початкової із затримкою 1 година 8 хвилин;

Поїзд №6608 Коростень – Борщагівка курсує від станції Немішаєве із затримкою 1 година 44 хвилини;

Поїзд №6605 Борщагівка – Немішаєве – Тетерів курсує зі станції Святошин із затримкою 55 хвилин.

Також є інформація про тимчасове скасування рейсів:

Поїзд №6206 Козятин-1 – Фастів-1;

№6671 та №6676 Святошин – Немішаєве – Святошин;

Приміський поїзд №6302 Жмеринка – Козятин-1.

Зверніть увагу! Залізничники підкреслюють, що докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки російських ударів, забезпечити безпеку пасажирів та стабільність руху.

Що відомо про наслідки ворожої атаки?