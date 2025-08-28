В результате массированного обстрела и обесточивания объектов железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области часть поездов будет курсировать с задержками. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно о поражении железнодорожного сообщения в Казатине?

По данным Укрзализныци, несмотря на серьезные повреждения, нанесенные вражеским ударом по узловой станции в Казатине, железнодорожники оперативно выполнили необходимые работы и восстановили движение.

Благодаря этому все поезда, следующих в направлении Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Одессы, уже курсируют через Казатин без использования объездных маршрутов, которые пришлось применять ранее.

В то же время на одном из участков региона движение поездов временно осуществляется под резервными тепловозами, ведь полное восстановление поврежденной инфраструктуры еще продолжается. Это может привести к сохранению задержек отдельных рейсов.

Какие поезда будут курсировать с задержками?

В Укрзализныце заявили, что из-за повышенной опасности ряд поездов будут задержаны на отправление с начальных станций. По состоянию на утро известно о таких изменениях графика:

Поезд №6250 Шепетовка – Казатин-1 остановился по станции Чуднов-Волынский. Отправился с задержкой 1 час 8 минут;

Поезд №6171 Берестин – Днепр остановился по станции Самар-Днепровский, задержка 35 минут;

Поезд №6606 Тетерев – Борщаговка курсирует со станции Немешаево с задержкой 1 час 24 минуты;

Поезд №6306 Жмеринка – Казатин-1 отправился с начальной с задержкой 1 час 8 минут;

Поезд №6608 Коростень – Борщаговка курсирует от станции Немешаево с задержкой 1 час 44 минуты;

Поезд №6605 Борщаговка – Немешаево – Тетерев курсирует со станции Святошин с задержкой 55 минут.

Также есть информация о временной отмене рейсов:

Поезд №6206 Казатин-1 – Фастов-1;

№6671 и №6676 Святошин – Немешаево – Святошин;

Пригородный поезд №6302 Жмеринка – Казатин-1.

Обратите внимание! Железнодорожники подчеркивают, что прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия российских ударов, обеспечить безопасность пассажиров и стабильность движения.

Что известно о последствиях вражеской атаки?